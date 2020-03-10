Slovakya Büyükelçiliği Yarın Yapılması Planlanan İki Dillilik Derneği Çalıştayı Ziyaretinin Ertelendiğini Duyurdu

Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği , Koronavirüsün Kıbrıs’ta görülmesi nedeniyle “İki Dillilik Derneği” çalıştayına yarın yapılacak ziyareti ertelediğini bildirdi.
Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 18:00’de Dayanışma Evi’nde yapılması planlanan etkinliğin ertelenmek durumunda kalınmasından duyulan üzüntü ifade edildi ve yeni tarihin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.
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