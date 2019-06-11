Slovakya Cumhuriyeti Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 10 bin euro’luk bağışta bulundu

Kayıp Şahıslar Komitesi Slovakya Cumhuriyeti Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajčák’ın Kayıp Şahıslar Komitesi Laboratuvarına bugün gerçekleştirdiği ziyaret sırasında teslim edilen bağıştan dolayı teşekkürlerini sundu.

KŞK’den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçmiş yıllardakilerle birlikte Slovakya Cumhuriyeti tarafından komiteye yapılan yardım 20 bin Euro’ya ulaştı.

Açıklamada, paranın Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yıllarca bir çok aileyi etkileyen belirsizliğe son vermek için kayıpların tespiti amacıyla sürdürülen kazı, kimliklendirme ve kalıntıların ailelere teslimi çalışmalarına katkı koyacağı ifade edildi.

KŞK tarafından bugüne kadar her iki toplumdan 937 kayıp kimliklendirilerek gömülmek amacıyla ailelerine teslim edildi.