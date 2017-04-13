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Slovakya Cumhuriyeti Kıbrıs Büyükelçisi Tomova Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya'yı ziyaret etti

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Slovakya Cumhuriyeti Kıbrıs Büyükelçisi Tomova Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya'yı ziyaret etti
Ziyaret sırasında YKP yürütme kurulu sekreteri Murat Kanatlı’da hazır bulundu

Slovakya Cumhuriyeti Kıbrıs Büyükelçi'si Oksana Tomova Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı ziyaret etti.

 Oksana Tomava’ya Belediye Başkanımız Aziz Kaya tarafında bölge ile ilgili bilgi verildi.

Ardından Aplıç kapısı açılma calışmaları konuşuldu.

3 Mayıs Çarşamba günü sayın Büyükelçinin insiyatifiyle Avrupa Komisyonu temsilcisinin Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk siyasi parti temsilcilerinin ve Güney’deki Köy Muhtar’larının bölgeye yapacağı ziyaretin planlamasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sırasında YKP yürütme kurulu sekreteri Murat Kanatlı’da hazır bulundu

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