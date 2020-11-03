Slovakya’da nüfusun yarısı teste girdi: 25 bin 850 kişi pozitif çıktı

Slovakya nüfusunun neredeyse yarısı cumartesi günü Covid-19 testine girdi. Hükümet, ülke çapındaki testlerin sert bir karantinaya girmeye gerek duyulmadan enfeksiyonlardaki artışı tersine çevirmeye yardımcı olacağını umuyor.

Savunma Bakanı Jaroslav Nad, 2.58 milyon Slovak’ın teste girdiğini, 25 bin 850 kişinin pozitif çıktığını ve karantinaya alınması gerektiğini söyledi.

5.5 milyon nüfusa sahip AB ülkesi, 10 yaşın altındaki çocuklar dışında, olabildiğince çok insanı test etmeyi hedefliyor.

Testler ücretsiz ve gönüllü yapılıyor ancak hükümet, işe gitme yasağı da dahil olmak üzere, katılmayanların karantinaya alınacağını söyledi.

Slovakya’nın büyüklüğünde bir ülke için bir ilk olan program, virüsün yayılmasını yavaşlatmanın ve sağlık sistemlerinin kapasitesini aşmaktan kaçınmanın yollarını arayan diğer ülkeler tarafından da izleniyor.