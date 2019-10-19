Slovenya Dışişleri Bakanı yatırımcı heyetiyle birlikte Güney Kıbrıs’ta

Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar iki günlük ziyaret için Güney Kıbrıs’ta bulunuyor. Cerar, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada küçük devletlerin ittifakına dikkat çekti.

Haravgi ve diğer gazetelere göre Cerar Slovenya ve Güney Kıbrıs’ın iki temel Avrupa değeri olan dayanışma ve hukuk devletine saygıda müttefik olduğunu, küçük ülkelerin ikili düzeyde ve AB düzeyindeki ittifaklarının doğal ve ortak çıkarların ileri götürülmesi, mülteciler, iklim değişikliği ve radikallik gibi ortak sorunların çözümü için gerekli olduğunu söyledi.



Güney Kıbrıs’a bir işadamları grubuyla birlikte giden Cerar, ülkesi ile Güney Kıbrıs arasındaki ekonomik işbirliğinin sınırlı olduğunu ancak birçok geliştirme olanağı bulunduğunu söyledi.



AB dönem başkanlığını 2012’in ikinci yarısında üstlenecek olan ülkesinin önceliklerinin AB değerleri olan hukuk devleti ve uluslararası hukuka saygı olacağını anlatan Miro Cerar, Güney Kıbrıs ziyaretinin önemli bir ekonomik yönü bulunduğunu, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Cerar işbirliğinin güçlendirilebileceği alanları taşımacılık, lojistik, bankacılık, inşaat, mühendislik, sağlık hizmetleri, su yönetimi ve turizm olarak sıraladı

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Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ise Cerar ile Suriye’deki durumu da ele aldıklarını belirterek Suriye’deki, özellikle de Kuzeydoğusundaki durumdan kaygı belirtti. İki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için her zaman büyük bir olanak bulunduğunu söyleyen Hristodulidis gerek ikili gerek AB çerçevesinde istişarelerini ve işbirliklerini güçlendirebilecekleri ticaret ve yatırım gibi somut alanları ve konuları belirlediklerini anlattı.



RUM-SLOVEN YATIRIM FORUMU



Aynı gazete Cerar’ın ziyareti çerçevesinde, dün Lefkoşa’nın Rum kesiminde Rum-Slovenya yatırım forumu düzenlendiğini ve iki ülke arasındaki ekonomik ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunun masaya yatırıldığını yazdı.



Habere göre Slovenya’nın Atina’daki büyükelçiliği ile Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) tarafından düzenlenen yatırım forumunda konuşan Miro Cerar, Güney Kıbrıs’ın Slovenya’ya yatırım yapan ülkeler arasında 12’nci sırada olduğunu, Rumların 2018 sonuna kadar Slovenya’ya yaptığı yatırımların 2017’ye göre yüzde 17 arttığını anlattı. Cerar, Güney Kıbrıs’a Sloven yatırımlarının yüzde 15 azalarak 26 milyon Euro olarak gerçekleştiğini söyledi. hizmet ticaretinin ürün ticaretini aştığını söyledi.



Cerar, Slovenya’nın da Güney Kıbrıs’ın da denizci ülke olduğunu, Koper Limanı’nın Orta ve Doğu Avrupa’ya giriş için en iyi noktalardan, Larnaka Limanı’nın da Doğu Akdeniz’deki en önemli limanlardan biri olduğunu söyledi.

Hristodulidis ise güçlü ekonomik ve ticari ilişkiler olmasının siyasi bağları güçlendirdiğine dikkat çekti.



KEVE Başkanı Hristodulos Angastiniotis ise iki ülke arasında büyük bir işbirliği olanağı bulunduğunu, Slovenya’nın, Doğu Akdeniz’deki yatırım olanaklarını genişletme çabasında Güney Kıbrıs’ın sağladığı çeşitli rekabet avantajlarından yararlanabileceğini, Güney Kıbrıs’ın da Balkan ülkelerindeki yatırım faaliyetlerini genişletmek için çabaladığını söyledi.