Slovenya salgının kontrol altına alındığını ve sona erdiğini duyuran ilk Avrupa ülkesi oldu

Slovenya, ‘koronavirüs salgınının ülke sınırları içinde sona erdiğini’ duyuran ilk Avrupa ülkesi oldu.

Slovenya, Cuma günü yaptığı açıklamada Covid-19’un yayılmasını kontrol altına aldıklarını ve olağanüstü sağlık önlemlerine artık gerek duyulmadığını söyledi.

Hükümet, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayanların, Avusturya, İtalya ve Macaristan’dan Slovenya’ya girişlerinin artık serbest olduğunu belirtti. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşamayanların ise ülkeye girişte 14 gün mecburi karantinaya alınacakları ifade edildi.

Slovenya’daki ilk koronavirüs vakası, 4 Mart’ta komşusu İtalya’dan ülkeye giren bir kişide görülmüştü. Slovenya’da 13 Mayıs itibariyle teyitli koronavirüs vakası 1.467, ölü sayısı da 103 olarak kaydedilmişti.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa Perşembe günü parlamentoda yaptığı konuşmada “Slovenya son iki ayda salgını kontrol altına almayı başardı. Slovenya bugün, Avrupa’da epideminin en iyi durumda olduğu ülke konumunda” dedi.