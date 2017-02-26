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Slovenya'da eşcinsel evlilik artık yasal

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Slovenya'da eşcinsel evlilik artık yasal
Slovenya’da eşcinsel evlilik yasallaştı, evlat edinme hakkı ise halen yasal değil

İngiltere, Fransa ve İspanya gibi Avrupa ülkelerindeki evlilik eşitliği artık Slovenya’da da geçerli. Buna göre eşcinsel çiftlere heteroseksüel çiftlerle neredeyse aynı hakları tanısa da, birlikte evlat edinmeyi yasaklıyor.

Kaos GL’de yer alan habere göre LGBT örgütü Legebitra’nın grup sözcüsüLana Gobec, “Bu ileriye doğru büyük bir adım, fakat bizler eşcinsel çiftlerin heteroseksüel çiftlerle tamamen eşit haklara sahip olabilmesi için uğraşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Maribor’daki evlilik törenlerini yürüten Ksenija Klampfer, ülkedeki ilk lezbiyen evlilik töreninin önümüzdeki cumartesi gerçekleşeceğini ifade etti. Klampfer “İlk defa bir eşcinsel evlilik düzenleyeceğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Böyle evliliklerin herkesin eşit haklara sahip olduğu daha kapsayıcı bir topluma dönüşebilmek için çok önemli adımlar olduğuna inanıyoruz.” dedi. 

Eşcinsel çiftler ülkede aslında 2006’dan beri “kayıtlı partnerlik” yapabiliyor ve kan bağı olmayan çocuklar haricinde partnerlerinin önceki ilişkisinden olmuş çocuklarını da evlat edinebiliyordu. 

Evlilik eşitliği referandumla reddedilmişti

2015’in Aralık ayında yapılan referandumda, Slovenya parlamentosu tarafından kabul edilen ve aynı cinsiyetten çiftler arasındaki evliliklerle izin veren yasanın yürürlükte kalıp kalmayacağı sorulmuştu.

Halkoylamasına sağ muhalefet ve Katolik kilisesi önayak olmuştu.

Slovenya Ulusal Seçim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, resmi olmayan rakamlara göre evlilik eşitliğini ve eşcinsel çiftlerin evlat edinme hakkını içeren yasa yapılan referandumda katılımcıların yüzde 63,48’nin “hayır” oyu ile reddedilmişti.

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