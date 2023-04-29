Slow Food Salamis, dünyada 29 Nisan’da düzenlenen Dünya Çorba Günü etkinliğine destek verecek

Slow Food Gençlik Örgütü, dünyada 29 Nisan’da düzenlenen Dünya Çorba Günü etkinliğine, Kuzey Kıbrıs’ın ilk Slow Food Birliği “Slow Food Salamis”in de destek vereceğini açıkladı.

“Slow Food Salamis Çevre Örgütü Lideri Umut Kurşun yaptığı yazılı açıklamada, amaçlarının dünyadaki açlığa neden olan gıda israfına dikkat çekmek olduğunu belirterek, atık olarak görülen ve çöpe giden, ancak hâlâ kullanılabilir durumdaki tahıl, baklagil veya sebzeleri kullanarak geleneksel tariflerle yapabilecek farkındalık çorbasını ayrımsız ve dolaysız herkesle paylaşmak, gıda israfıyla mücadele etmek, iklim krizine karşı koymak ve acıyı dindirmeyi hedeflediklerini söyledi.

“Gezegenimizi ve geleceğimizi korumak iklim değişikliğine ve daha büyük salgınlara ve kıtlıklara dur diyebilmek için, yerel gıdaya ve mevsiminde üretime öncelik vermeliyiz” diyen Kurşun, iklimin değiştiğini, covid-19 salgınıyla dünyanın da değişeceğini, o halde gıda ve tarımın da değişmesi gerektiğini kaydetti.

Kurşun, “şimdi doğaya, yerele, atalık tohumlara ve köklerimize dönme, yerel üretim zamanı" dedi.