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Slow Food Salamis, Slow Food Felsefesinin 30.Yılı Kutlamaları kapsamında cumartesi günü etkinlik düzenliyor

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Slow Food Salamis, Slow Food Felsefesinin 30.Yılı Kutlamaları kapsamında cumartesi günü etkinlik düzenliyor
Slow Food Salamis, Slow Food Felsefesinin 30.Yılı Kutlamaları kapsamında cumartesi günü etkinlik düzenliyor

Slow Food felsefesinin 30.yılı kutlamaları kapsamımda,  Slow Food Salamis, 7 Aralık cumartesi günü saat 11.00 - 17:00 saatleri arasında Mağusa Sanatçılar Çarşısında, DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi bölümü’nün de katılımı ile Terra Madre (Toprak Ana) günü etkinliği düzenliyor.

Our food our planet our future – bizim gıdamız – bizim gezegenimiz  - bizim geleceğimiz” sloganıyla gerçekleştirilen 30. Yıl kutlamaları küresel sorunları gıda üzerinden sorgulayıp tohumun toprağın da bereketi için küresel ısınmaya karşı çevresel sorunlarla gıda ve iklim değişikliği ilişkisine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

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