Slow Food Salamis, Slow Food Felsefesinin 30.Yılı Kutlamaları kapsamında cumartesi günü etkinlik düzenliyor

Slow Food felsefesinin 30.yılı kutlamaları kapsamımda, Slow Food Salamis, 7 Aralık cumartesi günü saat 11.00 - 17:00 saatleri arasında Mağusa Sanatçılar Çarşısında, DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi bölümü’nün de katılımı ile Terra Madre (Toprak Ana) günü etkinliği düzenliyor.

Our food our planet our future – bizim gıdamız – bizim gezegenimiz - bizim geleceğimiz” sloganıyla gerçekleştirilen 30. Yıl kutlamaları küresel sorunları gıda üzerinden sorgulayıp tohumun toprağın da bereketi için küresel ısınmaya karşı çevresel sorunlarla gıda ve iklim değişikliği ilişkisine dikkat çekmeyi amaçlıyor.