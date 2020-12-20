  • BIST 1.408
  • Altın 461,101
  • Dolar 7,6288
  • Euro 9,3315
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 13 pozitif vaka 7'si yerel!

SLOW FOOD SALAMİS:Yılın Toprak Anası Raziye OYUNCU seçildi

» »
SLOW FOOD SALAMİS:Yılın Toprak Anası Raziye OYUNCU seçildi
SLOW FOOD SALAMİS:Yılın Toprak Anası Raziye OYUNCU seçildi

İşte SLOW FOOD SALAMİS 'ten yapılan açıklama:

Yerel tadları baştacı eden  geleneksel tadlarımızdan Aytotoro Çöreğini yüz yıllarca saklanan ve çoğaltılan özel çörek mayası ile    gelecek nesillere aktaran   Sayın Raziye OYUNCU ablamızın yılın Toprak Anası ödülünü    kendisine taktim ettik.  Destek veren tüm  slow food dostu   bölgemiz  Yeniboğaziçi Kadın  dernek üyeleri ve Yeniboğaziçi Belediyesine teşekkürler  #slowfood #toprakana #terramadre </div><div class=

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin Kurul Toplantısına Katıldı20 Aralık 2020 Pazar 16:31
  • Türk Birliği Dayanışma Derneği'nden 21 Aralık Mesajı20 Aralık 2020 Pazar 16:18
  • İskele’de Bazı Bölgelere Yarın 5 Saat Elektrik Verilemeyecek20 Aralık 2020 Pazar 16:17
  • Şehit Aileleri Derneği’nin Şehitler Haftası Mesajı…20 Aralık 2020 Pazar 15:58
  • Çakıcı:''Hükümet vakaları ciddiye alarak denetim ve önlemleri artırmalı''20 Aralık 2020 Pazar 15:57
  • Bakan Amcaoğlu, 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı20 Aralık 2020 Pazar 15:56
  • Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Şehitler Haftası için mesaj yayınladı20 Aralık 2020 Pazar 15:25
  • Elcil’den Fileleftheros’a Röportaj20 Aralık 2020 Pazar 15:17
  • KAR-İŞ: “Pandemi Taşımacılığı Dokuz Ay Sonra Normale Döndü”20 Aralık 2020 Pazar 14:51
  • Sadıkoğlu: “Yıllar geçse de unutulmayacak”20 Aralık 2020 Pazar 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti