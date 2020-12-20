SLOW FOOD SALAMİS:Yılın Toprak Anası Raziye OYUNCU seçildi

İşte SLOW FOOD SALAMİS 'ten yapılan açıklama:

Yerel tadları baştacı eden geleneksel tadlarımızdan Aytotoro Çöreğini yüz yıllarca saklanan ve çoğaltılan özel çörek mayası ile gelecek nesillere aktaran Sayın Raziye OYUNCU ablamızın yılın Toprak Anası ödülünü kendisine taktim ettik. Destek veren tüm slow food dostu bölgemiz Yeniboğaziçi Kadın dernek üyeleri ve Yeniboğaziçi Belediyesine teşekkürler #slowfood #toprakana #terramadre