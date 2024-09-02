SMA hastası Asya bebek son yolculuğuna uğurlandı

SMA hastası Asya Polatlı, bugün öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
SMA hastalığıyla mücadele eden minik Asya, tedavi sürecinde tüm destek çabalarına rağmen dün akşam hayatını kaybetmişti.
SMA hastası Asya Polatlı, bugün öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
SMA hastalığıyla mücadele eden minik Asya, tedavi sürecinde tüm destek çabalarına rağmen dün akşam hayatını kaybetmişti.
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