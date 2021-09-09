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SMA hastası Asya Bebek tedavisi için “Kıbrıs’ta hayat dursun, Asya Yaşasın” eylemi

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SMA hastası Asya Polatlı’nın (Asya Bebek) tedavisi için sürdürülen kampanya çerçevesinde, yarın Lefkoşa’da “Kıbrıs’ta hayat dursun, Asya Yaşasın” sloganıyla eylem yapılacak.
SMA hastası Asya Bebek tedavisi için “Kıbrıs’ta hayat dursun, Asya Yaşasın” eylemi

SMA hastası Asya Polatlı’nın (Asya Bebek) tedavisi için sürdürülen kampanya çerçevesinde, yarın Lefkoşa’da “Kıbrıs’ta hayat dursun, Asya Yaşasın” sloganıyla eylem yapılacak.

“Asya Gönüllüleri”, Asya bebeğin tedavisinin Ankara Şehir Hastanesi tarafından karşılanmadığını belirterek, tedavi sürecinin hemen başlaması ve KKTC devletinin 2,5 milyon dolar olan Zolgensma ilacını karşılaması için Sağlık Bakanlığı’na yürüyeceklerini duyurdu.

Yürüyüş, yarın saat 10.00’da Dereboyu’ndaki trafik ışıklarından başlayacak ve talepler karşılanıncaya kadar Sağlık Bakanlığı önünde eyleme devam edilecek.

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