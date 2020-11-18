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SMA hastası minik Ali için yardım çekilişi

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SMA hastası minik Ali için yardım çekilişi
SMA hastası minik Ali için yardım çekilişi

SMA HASTASI MİNİK ALİ BAĞIŞLARINIZI BEKLİYOR

İNCİR ALTI MEZZE RESTAURANT MİNİK ALİ İÇİN YARDIM ÇEKİLİŞİ DÜZENLİYOR

KKTC’nin ve Gazimağusa'nın incisi İnciraltı MezzeRestaurant elini taşın altına koyarak SMA hastası Minik Ali için bir çekiliş düzenliyor.
İnciraltı MezzeRestaurant duyarlı bir davranış ile farkındalık yaratıyor ve minik Ali için bağış yapanlar arasında çekiliş yaparak akşam yemeği hediye ediyor. Sosyal medya sayfasından paylaşım yapan İnciraltı MezzeRestaurantçekiliş için detayları açıkladı.

 

“İnciraltıMezzeRestaurant olarak elimizi taşın altına koyarak Minik Ali için bir çekiliş düzenliyoruz. @ALİ_YARDİM_BEKLİYOR instagram sayfasındaki Banka hesap numarasına 30 Kasım'a kadar bağış gönderip, bağış dekontunu @VLDNBRGZ instagram hesabına gönderenler arasında 1 kişiye 2 kişilik akşam yemeği hediye ediyoruz. Gönderiyi paylaşarak daha çok kişiye erişmesine ve bağış miktarının artmasına yardımcı olabilirsiniz.

Ali'nin İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/ali_yardim_bekliyor/

Vildan Burgaz'ın İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/vldnbrgz/(

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