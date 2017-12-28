  • BIST 113.058
  • Altın 158,433
  • Dolar 3,8105
  • Euro 4,5474
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

SMS’den sonra kahve dağıtarak oy isteme devri

» »
SMS’den sonra kahve dağıtarak oy isteme devri
Yılın son zamanlarına damgasını vuran Genel Seçimler ilklerin yaşanmasına da neden oluyor.

Taner ULUTAŞ

2018 yılı içerisinde hükümet edecek partileri ve Mecliste görev alacak olan Milletvekillerini belirleyecek olan seçim ile ilgili olarak UBP Lefkoşa adayı Tahsin Ertuğruloğlu'nun son zamanlarda vatandaşlık alan kişilere SMS göndermesinden ve mesajında "Değerli Kardeşim, Elde ettiğiniz yeni vatandaşlığınızın ülkemize ve halkımıza hayırlara vesile olmasını dilerim. Saygılarımla, Tahsin Ertuğruloğlu UBP Lefkoşa MV adayı No.9" içeren oy talebinden sonra kahve ile oy avcılığı gündemi sarstı.

UBP Girne kontenjan Milletvekili adayı Bulut Akacan yaptırdığı kahve paketlerinin üzerine bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. UBP Girne Milletvekili adayı Bulut Akacan Aday No.3 yazdırarak dağıtması sosyal medyaya bomba gibi düştü. 

Sosyal Medyada kahve ile oy isteme ile ilgili olarak düşen bazı mesajlar şöyledir:

Biray Delicırmak: Halkı satılık görüyorlar... Söyleyecek söz bulamıyorum... Yuh artık Sami Ulu nedir ama? gave dağıdır?

Ömer Ziya Demirel: Biraz daha gün yanaşsın da hisarın üstünde döner da dağıtacaklar. Gelenek bozulmaz.

Ramadan Hamidi: Bir gıbrıslı sözü bunlar rahmetliyi sıçırttılar

Sami Ulu: Black dağıdırsa bir tikcik de verecem, söz

Emrah Sehsuvaroglu: Con mu mehmet efendimi? Her şeyden uzak ne bir beklenimiz var nede bunları çekecek sabır bir avuç kaldık kendi memleketimizde yabancı olduk .

Ismail Ozbaris: Ülke siyaseti bunlara kalmışsa Pardon.

Sadi Bonanza Erdendog Jr.: Senda bütün gündür uğraş, yok yüzünü karaladıydın yok ismini çizdiydin, numarayı unuttuydun..

Ali Alnar: Böylesi bireysel davranan kişilerden kimseye hayır yoktur... Bunlara oy vermeyin...

Salih Derya: Gerçek mi be gardaş bu gave da içmem artık s.....i ne hade yahu

Kufi Birinci: Bunun gördükten sonra kahvesini de içmem.

Yusuf Özbahadır: Evet bir kahvenin 40 yıl hatırıvar doğrudur.ister içersin yada teşekkür edersinburada kötü olan ne yoksa ötekileştirme gayretleri akıl bulanıklığı çok gördük geçirdik renoyla maliye bakanıolanları atama İÇ işleri giderken Mercedesler en azından bunun birşeyleri var at tiki da korkma EMEKÇİ KARDEŞLER

Eren Soygür: Gerçekten utanç verici.

Salih Derya: Bu seçmen uyursa daha ne deyim be ama ben yorumsuzum sövmeye gerek yok da bu zat meclise girersadüşün artık

Hüseyin Manik: 40 yıl oy verecen diyor yani? Yeni godaman

Yılmaz Öztürk: Bu durumda tüm kahvecilerin aday olması lazım...Adamların sınırsız miktarda hatırları vardır neme lazım  :)

Halil Dericioğlu: Rezalet

Halil Dericioğlu: Bir kaldı prezervatifin üstüne koyasınız resimlerinizi. reziller

Sami Ulu: Yakında şişme bebek dağıtacak

Hüseyin Dorak: Benimda 1 oyum var ama Öyle 1 kahveye da gitmeyik :) yaratıcılık ta sınır yok :)

Sadık Tuver: Be arkadaşlar! Ma nedir yaptığınız farkındamısınız yani? Bu adam size para verse bu gadar reklam yapamazdınız gendine, vazgeçin artık başkalarının reklamını yapmaktanda, ne yapacaklarımızı anlatın millete millet bunu öğrensin. Aksi taktirde bu adama reklamları için yardımcı olmaktan başka bir şey yamazsınız.

Erbay Gürtav: Kırk yıldır bir fincan kahve milletin burnundan fitil fitil getirdiler

Cenk Ozdag: Şirin kerata.

Ceran Tunali: Nedir be ama biri gavedagidir biri Müslümanlık taslar. Şaşırdılar artık insanları nasıl gandirip oy alacaklar gece düşünürler sabah uygularlar.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Avlanırken kardeşini vurdu!27 Aralık 2017 Çarşamba 18:02
  • "Etkin toplu taşıma geliştirilmeli"27 Aralık 2017 Çarşamba 17:37
  • Yeni yılın ilk günlerinde hava nasıl olacak?27 Aralık 2017 Çarşamba 17:19
  • Polisiye olaylar: Müşterilerden topladığı 76 bin TL'yi çaldı27 Aralık 2017 Çarşamba 17:16
  • Yüksek Seçim Kurulu uyardı...27 Aralık 2017 Çarşamba 15:51
  • Yılın ikinci yarısına erken seçim kararı damgasını vurdu27 Aralık 2017 Çarşamba 15:25
  • Gündüz yanıyor, gece sönüyor!27 Aralık 2017 Çarşamba 08:01
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!27 Aralık 2017 Çarşamba 08:00
  • Başak burcu (24 Ağustos - 23 Eylül)27 Aralık 2017 Çarşamba 07:50
  • ÖZGÜRGÜN SUSUYOR, BAŞVURULAR ÇOĞALIYOR!!!27 Aralık 2017 Çarşamba 06:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti