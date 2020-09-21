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“Sn. Akıncı, BM kriterleri çerçevesinde mümkün olabilecek en doğru çözümü savunmaktadır”

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Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın temsilcisi Dr. Suphi Hüdaoğlu BRT’de vurguladı:
“Sn. Akıncı, BM kriterleri çerçevesinde mümkün olabilecek en doğru çözümü savunmaktadır”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın temsilcisi Dr. Suphi Hüdaoğlu, BRT’de “Gündem+ Seçim Özel” programında Aziz Karaaziz’in konuğu oldu.

 

Hüdaoğlu, halktan alacağı güçlü destekle görevine devam edeceğine inandığı Akıncı’nın önümüzdeki 5 yılda barış ve çözüm odaklı siyasetini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

 

BM Genel Sekreteri’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Ekim seçimlerinin ardından mümkün olan en uygun zamanda gayrı resmi 5’li toplantı için harekete geçeceğini yeniden teyit ettiğini anımsatan Hüdaoğlu, gidilecek yol haritasının o toplantıda netleşeceğini kaydetti. 

 

Kıbrıs sorununun hangi zeminde ilerleyeceğinin Berlin zirvesinde ortaya çıktığını ve buna her iki tarafın da BM Genel Sekreteri huzurunda onay verdiğini kaydeden Hüdaoğlu, Berlin zirvesinde iki bölgeli, iki toplumlu federal çözümün teyit edildiğini, siyasi eşitlik, kararlara etkin katılım, dönüşümlü başkanlığı içeren metnin aynı zamanda ucu açık olmayan sonuç odaklı bir süreci öngördüğünü ifade etti. Hüdaoğlu, BM Genel Sekreterinin açıklamaları ile Berlin zirvesinde ortaya çıkan sonucun Akıncı’nın kararlı ve tutarlı politikalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

 

“Federasyon dışındaki seçenekler görünür gelecekte mümkün değildir” diyen Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın da BM kriterleri çerçevesinde mümkün olabilecek en doğru çözümü savunduğunu belirtti.

 

Hüdaoğlu, Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukuk içine girmesini sağlayacak olan çözümün aynı zamanda bölgede yaşanmakta olan gerilimi de bitireceğini, diğer yandan da içteki birçok yapısal sorunun çözümüne de katkı koyacağını vurguladı.

 

Bir soru üzerine Kıbrıs Türk halkının kendini ifade edebileceği bir demokrasi zenginliğine sahip olduğunu, dolayısı ile nereden ve kimden gelirse gelsin yapılmak istenilen müdahaleleri asla tasvip etmediğini belirten Hüdaoğlu, “11 Ekim seçimlerinde de Kıbrıs Türk halkı iradesini sandığa yansıtacaktır. Halkın büyük çoğunluğunun da Sn. Akıncı’ya ciddi bir güven duyarak destek verdiği açık ve net olarak ortadadır” dedi.

 

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