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“Sn. Bakan Sendikalaşmayı Bitiren Kişi Olarak Tarihe Geçecek”

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Yapılmak istenenin çalışanların haklarına ve örgütlü yaşama saldırı niteliğinde olduğunu belirten Çeler, bunun örgütlü yapıyı ve sendikalaşmayı bitirmek anlamına geleceğine dikkat çekti.
“Sn. Bakan Sendikalaşmayı Bitiren Kişi Olarak Tarihe Geçecek”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin İş Yasası’nın 30. maddesinde değişiklik yaparak çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarını ellerinden almak istediğini belirterek, işçilerin haklarını elinden alacak, geriye götürecek her türlü uygulamaya şiddetle karşı çıkacaklarını vurguladı.

Yapılmak istenenin çalışanların haklarına ve örgütlü yaşama saldırı niteliğinde olduğunu belirten Çeler, bunun örgütlü yapıyı ve sendikalaşmayı bitirmek anlamına geleceğine dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’a bu çalışmayı ivedi olarak geri çekme çağrısında bulunan Çeler, bunun yaşam bulması halinde Bakan Çağman’ın isminin tarihe ülkede sendikalaşmayı bitiren bakan olarak kara harflerle yazılacağını belirtti.

TDP Milletvekili Çeler Meclis’te bugün ‘İş Yasası’nda yapılmak istenilen değişiklikle’ ilgili gündem dışı konuşma gerçekleştirdi.

İş Yasasında yapılmak istenilen değişikliğin günlerdir medya başta olmak üzere çeşitli platformlarda tartışıldığını anımsatan Çeler, kendilerinin de bakanlık ve hükümeti konuyla ilgili uyarmaya çalıştıklarını kaydetti. Yapılmak istenilen değişikliğin bazı kesimler tarafından basitleştirilmeye çalışıldığını ancak temelinde toplu iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren belirlenen süre içinde taraflarca yenisinin yapılmaması halinde, işveren tarafına toplu iş sözleşmesi imzalamama hakkı tanınacağını belirten Çeler, bunun gerçekleşmesi halinde de gerek kamu gerekse özelde sendikalaşmanın olamayacağını ifade etti.

Bir yandan özelde de sendikalaşmanın önünü açmaya çalışırken, diğer yandan TC ile imzalanan protokoller çerçevesinde, TC’nin kendi toplu iş sözleşmesinde bulunmayan maddeleri dahi burada geçirmek için çalışma yapıldığını belirten Çeler, var olan toplu iş sözleşmesi ‘yenisi yapılıncaya kadar devam eder’ şeklindeki uygulamanın değiştirilerek ‘yenisi yapılmazsa en fazla bir yıl geçerlidir’ şeklinde değiştirilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Özel sektörde sendikalaşmayı sağlamak adına hep birlikte çalışma yapılması gerektiğini belirten Çeler, “Özelde sendikalaşmanın grev ve iş yavaşlatma olarak algılanması son derece yanlıştır. Tam tersine çalışanların daha verimli olabilmesi açısından da, haksız rekabet yaratan işyerlerinin önünü kesme açısından da önemli bir oto kontrol mekanizması oluşacaktır” dedi. Sendikaların hükümet edenlerin doğru adımlar atmaması, sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle doğal olarak eylem ve grev gerçekleştirdiğini söyleyen Çeler, “Eğer hükümet toplaması gereken vergileri toplamayıp ödemeler için çalışanların maaşlarından kesinti yaparsa eylem yapılması da son derece doğaldır” dedi.

“Biz Bu Öneriyi Reddetmiştik”
Dörtlü hükümet döneminde protokol görüşmeleri sırasında benzer maddelerin masaya getirildiğini ancak buna karşı çıktıklarını, dönemin müsteşarının da bu maddenin kabul edilemez olduğunu aktardığını belirten Çeler, “Şimdi bakıyoruz aynı madde yeniden geldi, bunu kim nasıl kabul edebilir? diye sordu

Özel sektörün sendikalaşmasının sağlanması halinde pandemi koşullarında Sağlık Bakanlığı’nın ve Maliye’nin üzerindeki ağır yükün da hafiflemiş olacağını belirten Çeler şunları kaydetti: “Kontrol, denetim ve organizasyon şemasının düzgün çalışmasında en önemli bacak özeldeki sendikalar olacaktı. Tüm çalışanların kayıt altında olmasıyla birlikte sağlık kontrollerinin ve PCR testlerinin de düzgün yapılması sağlanabilecekti. Birileri devletten vergi kaçırıyorsa, aynı sektördekilere karşı haksız rekabet içine girerse, özeldeki sendikalar devletin yanında hareket ederek bunların önüne geçilebilecekti.”

Bu yasanın ivedi olarak geri çekilmesini talep eden Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’a çağrıda bulunarak, “Sn. Bakan bu ülkede isminizi sendikalaşmayı bitiren bakan olarak kara harflerle yazdırmayınız. Bunun geri çekilmesi için ne gerekiyorsa yapınız” dedi.

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