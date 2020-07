“Sn. Pilli, Bilimin Mi, Yoksa Başbakanın Açıkladığı Kararlardan Mı Yanadır?”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede kimsenin yeniden kapanmayı önermediğini ancak bunun karşılığında da hükümetten bilime kulak vererek gerekli denetim ve önlemleri almasını beklediğini kaydetti. Başbakan Tatar’ın Pandemi Hastanesinden vazgeçildiğini açıkladığını, ayrıca Bilim Kurulu’nun karantina önerisini de reddettiğini anımsatan Özyiğit, “Sağlık Bakanı bu konuda ne düşünmektedir. Sn. Pilli Bilim Kurulunun mu, yoksa Başbakan’ın bilim kurulunun önerilerini reddeden kararlarından yana mıdır” diye sordu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis’te bugün yaptığı konuşmada hükümetin icraatları ve gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

1 Temmuz’dan bu yana açılımların yapılmasıyla endişelerini dile getirdiklerine işaret eden Özyiğit, kimsenin yeniden kapanmayı önermediğini, bu tür eleştirilerin başka taraflara çekilmemesi gerektiğini kaydetti. Hükümetin iş yerleri için aldığı tedbirlerin ve açıklanan ekonomik destek paketlerinin yetersiz olduğuna vurgu yapan Özyiğit, kimsenin de geliş güzel denetimsiz ve bilime kulak tıkayarak bir açılım istemediğini ifade etti. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarının uygulanmamasını eleştiren Özyiğit, test sonucu pozitif çıkan bir kişinin, bir otelden kaçmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bugüne kadar söylenenlerin doğru çıkmadığını da vurgulayan Özyiğit, bu kişinin kimlerle temas ettiğinin bilinmediğini belirtti. Denetimsizliğin bütün toplumun sağlığını riske attığını ifade eden Özyiğit, doğru uygulamanın yapılmasını istedi.

Pandemi hastanesi konusuna da değinen Özyiğit, ihaleye katılmaya hazırlanılırken, Başbakan Ersin Tatar’ın Ayaktan Tanı Merkezi’nin 45 yataklı pandemi hastanesi yapıacağını söylediğini kaydetti. Sağlık Bakanlığı’nın bundan haberi olup olmadığını soran Özyiğit, 45 yataklı hastanenin yeterli olup olmadığını öğrenmek istediğini, bu ülkede 27 günde, 27 vakanın olduğunu söyledi. Özyiğit, pandemi hastanesinin ne olacağı konusunda hükümetten net bir cevap beklediğini ifade etti.

Bir an önce Merkezi İhale Komisyonu ile ilgili kararın geri alınması gerektiğine de değinen Özyiğit, aksi takdirde yasal işlem başlatılacağını kaydetti.

İmar Planı konusunun da bir an önce açıklığa kavuşturulması gerektiğine dikkat çeken Özyiğit, rant bekleyenlerin de heveslerinin kuşağında kalması için bu kararın bir an önce alınmasını istedi. Esas olanın hükümet ciddiyeti olduğunu, hükümetin iki ortağının da ayrı ayrı hükümet arayışına girdiğini ifade eden Özyiğit, “Artık bu komedi tiyatrosundan vazgeçin. Bir an evvel adım atın. Toplumun bekleyen sorunlarına eğilin” dedi.

İlgili yasa konusuna da değinen Cemal Özyiğit, ekonomik konularda toplumun istim üstünde olduğunu, pandemi sürecinde ikinci bayrama gidildiğini, çarşının boş olduğunu kaydetti. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Hükümetin gelirleri madem yerindedir, esnaf ve zanaatkara neden el uzatılmıyor?” diye sordu ve bir çok yerde personel eksikliği varken, neden mevsimlik işçi alınacağını da öğrenmek istediğini söyledi.