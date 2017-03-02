Snapchat: Beklenen halka arz sonunda geldi çattı

Sosyal medyanın son yıllardaki gözde platformlarından Snapchat'in sahibi olan Snap şirketi, bugün hisse başına 17 dolar'dan New York Borsası'nda halka arz ediliyor.

SNAP etiketi altında halka arz olacak Snapchat'in böylece değerlemesi 24 milyar dolar'a ulaşıyor.

Şirketin hisse başına 14-16 dolar fiyat aralığında halka arz edilmesi bekleniyordu, ancak tahmin edilenden yüksek bir fiyatla borsaya kote oluyor.

Snapchat böylece iki yıl önce yaklaşık 170 milyar dolar ile halka arz edilen Çin'in e-ticaret devi Alibaba'dan sonra en büyük halka arz olacak.

Aynı zamanda teknoloji şirketleri açısından 2012'de yaklaşık 80 milyar dolar değerlemeyle halka arz edilen Facebook'tan sonra borsaya açılan en büyük şirket haline gelecek.

Henüz kar etmeyen Snap şirketinin kurucuları Evan Spiegel ve Bobby Murphy ise milyarder olacak.

Rekabet soru işareti yaratıyor

Uzın zamandır teknoloji şirketlerinin halka arzı açısından bir hareketliliğin gözlenmemesi Snapchat için heyecan yaratıyordu.

Bunun arkasında teknoloji şirketlerinin hisselerinin oynak bir seyir izlemesi ve beklenen performansa ulaşamaması var.

Diğer yandan Snapchat'in mali performansı da yatırımcılar açısından soru işaretleri doğuruyor.

Snapchat'in tek gelir kaynağının reklam satışları olduğu uyarısında bulunulurken Facebook gibi şirketlerin yarattığı rekabet ortamı kullanıcı sayısının büyümesinde yavaşlama yaratıyor.

Goldman Sachs ilk günden sorumlu

Şubat ayında Snap yaptığı duyuruda geçen yıl 404 milyon dolar gelir elde ederken 515 milyon dolarlık bir kaybının olduğunu aktarmıştı.

Ancak Snapchat yine de Amerikan borsalarında Çarşamba yaşanan yükseliş rüzgarından etkilenebilir.

Morgan Stanley ve Goldman Sachs Snapchat için gelen teklifleri toplarken Goldman Sachs halka arzın ilk gününün sorunsuz geçmesinden sorumlu olacak.