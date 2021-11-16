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Snapchat, Discord ve Spotify'a erişim sorunları yaşanıyor!

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Kullanımın en yoğun olduğu akşam saatlerinde internet dünyasının en çok kullanılan uygulamalarından Spotify, Discord ve Snapchat'te erişim sorunları yaşanmaya başladı.
Snapchat, Discord ve Spotify'a erişim sorunları yaşanıyor!

Üç büyük sosyal medya mecrasında eş zamanlı olarak erişim sorunları yaşanmaya başladı. İlk olarak Spotify ve Discord üzerinden gelen şikayetlerin ardından kullanııclar Snapchat'e de erişemediklerine yönelik paylaşımlar yapmaya başladı. 

Akşam, platformların en yoğun kullanıldığı saatlere denk gelen erişim sorunlarının ardından Snapchat ve Spotify'dan açıklama gelirken Discord tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

Artan şikayetlerin ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Spotify, sorunlar üzerinde çalıştıklarını ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceklerini belirtti. Snapchat de yine Twitter hesabı üzerinden benzer bir açıklama yaparak yaşanan sorunlarla ilgilendiklerini belirtti.

Discord cephesinden ise yaşanan sorunla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Aynı anda üç farklı uygulamada yaşanan bu sorunların neden olduğuna yönelik ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

 

webtekno.

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