  • BIST 1.332
  • Altın 462,264
  • Dolar 7,8639
  • Euro 9,3349
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2 pozitif vaka!

Snapchat, En Çok İzlenen İçerikleri Üreten Kullanıcılara 1 Milyon Dolar Dağıtacak

»
Snapchat, platformda viral olan içerikleri üreten kullanıcılara günlük toplamda 1 milyon dolarlık ödülden pay vermeyi vaat ediyor.
Snapchat, En Çok İzlenen İçerikleri Üreten Kullanıcılara 1 Milyon Dolar Dağıtacak

Snapchat, platformda viral olan içerikleri üreten kullanıcılara günlük toplamda 1 milyon dolarlık ödülden pay vermeyi vaat ediyor.

TikTok ile rekabet etmeye çalışan Snapchat, Spotlight adı verilen yeni bir uygulamasını devreye soktu.

Spotlight sayesinde platformun en çok beğenilen ve paylaşılan videoları bir araya getirilecek.

Snapchat'in sahibi olan Snap şirketi tarafından yapılan açıklamada, en azından bu yılın sonuna kadar her gün en çok izlenen Snap'leri üreten kullanıcılara 1 milyon dolar dağıtılacağı aktarıldı.

Böylece ilk defa bir sosyal medya şirketi gelirini kullanıcılarıyla bu kadar direkt bir şekilde paylaşmış olacak.

Spotlight aynı zamanda kullanıcıların platformda paylaşılan içerikleri bulmaları açısından da yeni bir deneyim sunacak.

Şirketin bu adımı atmasının en büyük sebeplerinden biri, Snapchat'te üretilen videoların daha çok TikTok ve YouTube gibi platformlarda viral olması; çünkü Snapchat'te kullanıcıların takipçi tabanını geliştirmesi olanağı daha kısıtlı.

TikTok'ta 'sizin için seçilenler' kısmında kullanıcıların platformda üretilen diğer işleri bulması daha kolay.

HER KULLANICIYA AYNI ORANDA ŞANS TANINACAK

Spotlight'ın diğer platformlardan farkı ise kullanıcıların içeriklerinin Spotlight'ta yayımlanmayı özellikle seçmesi gerekecek; aynı zamanda Spotlight'ta içeriği paylaşan kullanıcıların kimlikleri korunacak.

Şirket, böylece takipçi sayısı daha yüksek olan kullanıcıların avantajlı duruma geçmesini engellemek istiyor; her kullanıcı viral olmak için aynı oranda şansa sahip olacak.

Aynı zamanda Spotlight'ta yer alacak videolar moderatörler tarafından birtakım kurallar ve ilkeler açısından elendikten yayımlanacak.

Siyasi içeriklere izin verilmeyecek.

Twitch ve YouTube gibi platformlar da içerik üreticileriyle gelir paylaşan programlara sahip. Ancak buralarda para kazanmak için belirli kuralları yerine getirmeniz ve belli oranda ünlü olmanız gerekiyor.

Snapchat, günlük olarak 100 bin izlenmeyi aşan her videonun ödülden pay alacağını aktardı.

Snapchat, beklenen güncellemeyi sonunda yaptı

Şirket, üçüncü çeyrek bilançosuna dair rakamları açıklarken günlük 249 milyon kullanıcısının olduğunu belirtmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Efsane Geri Dönüyor! İşte Yeni Sony Xperia Compact23 Kasım 2020 Pazartesi 09:32
  • Türkiye'de PS5'in ilk serisi tükendi: Bireysel satışların yapıldığı sitelerde fiyatı 15 bin TL'ye kadar çıktı21 Kasım 2020 Cumartesi 20:30
  • Playstation 5 Sipariş Ettiler; Kutulardan Bulgur, Mangal Ve Kedi Maması Çıktı21 Kasım 2020 Cumartesi 15:50
  • Twitter’da Büyük Güncelleme! Artık Twitter’da Hikaye Mevcut!21 Kasım 2020 Cumartesi 11:12
  • Playstation Karaborsaya Düştü21 Kasım 2020 Cumartesi 11:03
  • İphone 12 Türkiye Fiyatları Açıklandı21 Kasım 2020 Cumartesi 10:50
  • Twitter Alaattin Çakıcı’nın tehdit mesajını sildi20 Kasım 2020 Cuma 19:15
  • Evdeki Konuşmaları Dinliyor20 Kasım 2020 Cuma 15:30
  • Apple, Eski Modelleri Yavaşlattığı İddiasıyla Açılan Davada 113 Milyon Dolar Ödüyor19 Kasım 2020 Perşembe 20:15
  • Google Play Kodları "İstendiği Kadar" Alınabilecek19 Kasım 2020 Perşembe 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti