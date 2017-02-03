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Snapchat halka arz hazırlığında

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Snapchat halka arz hazırlığında
Mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin, New York borsasında ilk halka arz (IPO) için hazırlandığı duyuruldu.

Mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan Snap adlı şirketin, New York borsasında ilk halka arz (IPO) için hazırlandığı duyuruldu.

Şirketin ABD Borsalar ve Menkul Kıymetler Komisyonuna (SEC) yaptığı resmi başvuru açıklamasında, hisselerinin New York borsasına bu sene içinde sunulmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, şirketin söz konusu IPO'da yaklaşık 3 milyar dolar elde etmeyi amaçladığı bilgisine yer verildi.

Snapchat uygulamasının 2011 ve 2012'de bin kişi tarafından kullanıldığının belirtildiği açıklamada, bu sayının geçen sene itibarıyla 158 milyona ulaştığı ve kullanıcıların Snapchat uygulamasıyla günde toplam 2,5 milyardan fazla mesaj yolladığı kaydedildi.

 

Açıklamada, firmanın geçmişinin kısa olduğu ancak yeni bir iş modeli geliştirdiği vurgulanırken, "Ancak, bu durum gelecekteki mali sonuçlarımızı değerlendirmemizi zorlaştırıyor ve başarılı olamama riskimizi artırıyor." ifadesine yer verildi.

Uzmanlar, Snapchat'in artan zararına işaret ederek, IPO sayesinde şirketin finansman kaynaklarını artırmayı amaçladığını vurgularken, IPO'dan 3 milyar dolar elde edilmesi durumunda firmanın piyasa değerinin 25 milyar dolar olmasının öngörüldüğünü ifade ediyor.

 

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