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Snapchat reklamcıların yeni gözdesi olabilir

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Snapchat reklamcıların yeni gözdesi olabilir
Özellikle gençlerin yoğun olarak kullandığı anlık mesajlaşma uygulaması Snapchat'in, 3 yıl içinde reklam gelirlerinde Twitter ve Yahoo gibi internet devlerinin önüne geçebileceği öngörülüyor.

Guardian'da yer alan habere göre, 2019 yılı sonunda Snapchat'in yıllık gelirinin 3 milyar dolardan fazla olması bekleniyor.

Reklam verenlerin Snapchat'e yöneleceği beklentisi, uygulamanın gençlere ulaşmanın en kolay yolu olarak görülmesinden kaynaklanıyor.

Ampere Analysis'in yaptığı araştırmaya göre Snapchat'i video özelliği için kullanananların yüzde 51'i 24 yaşın altında.

Bu oran Facebook'ta yüzde 23, YouTube'da ise yüzde 17.

Reklamcıların Snapchat'e yönelecek olmasının bir diğer nedeni olarak da, mobil reklam gelirlerinin yarısından fazlasını elinde tutan Facebook ve Google'a bir alternatif oluşturulmak istenmesi.

141 milyar dolarlık mobil uygulama reklamı piyasasının yüzde 58'i Facebook ve Google'ın elinde.

Snapchat'in sahibi olan Snap şirketi, Mart ayı başında hisse başına 17 dolar'dan New York Borsası'nda halka arz edilmiş, hisse fiyatları iki günde 26 dolara çıktıktan sonra aniden düşmüştü.

Şu an Snap hisseleri 19 dolar civarında seyrediyor.

Snapchat'in günlük kullanıcı sayısı yaklaşık 158 milyon.

Facbook'un sahip olduğu rakibi Instagram'ın ise günlük kullanıcı sayısı yaklaşık 600 milyon.

Kullancıları günde ortalama 18 kez ziyaret ettikleri Snapchat'te yaklaşık yarım saat geçiriyor.

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