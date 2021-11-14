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Snapchat’e Apple’ın Ardından Yatırımcı Darbesi

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Geçtiğimiz haftalarda açıkladığı mali tahminleri 3 milyon dolar ile kaçıran Snapchat'e yatırımcıları yanılttığı iddiası ile dava açıldı.
Snapchat’e Apple’ın Ardından Yatırımcı Darbesi

Geçtiğimiz ay hedeflediği geliri 3 milyon dolar fark ile kaçıran Snapchat, sorunun Apple tarafından başlatılan reklam takibi sebebiyle olduğunu açıkladı. Yatırımcı Kellie Black, şirketin birçok kişiyi yanılttığını iddia ederek Snapchat’e dava açtı.

Facebook, Instagram ve TikTok gibi uygulamalar başta olmak üzere birçok şirket Apple’ın yeni şeffaflık politikalarından olumsuz etkilendi. Özellikle Facebook ve Instagram bu konuda Apple’a baskı kurmaya çalışsa da sonuç alamadı.

Snapchat, yatırımcı davası ile karşı karşıya

Birçok ülkede Snapchat’in kullanıcı sayısında ciddi azalma görülse de halen ABD pazarında oldukça etkin. Birkaç hafta önce telifli ”Saturday Night Live” ve ”The Office” gibi filmlerin klipleri için anlaşma sağlayan firma, kullanıcıların daha fazla etkileşime girmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Yayınlanan mali rapor sonrasında açıklama yapan Snapchat CEO’su Evan Spiegel, “Haziran ve Temmuz aylarında Apple tarafından iOS için sunulan yeni reklam takibi değişikliği, işlerimizi sekteye uğrattı” ifadelerini kullandı. Reklam sektörünün alışık olmadığı bir durum ile karşı karşıya olduğunun altını çizen Spiegel, yine de Apple’ın yaptığı değişikliğe olumlu yaklaştıklarını belirtti.

Snapchat’in yeni değişikliği küçümsediğini ve bu konuda herhangi bir çalışma yürütmediğini açıklayan Kellie Black, Los Angeles Federal Mahkemesi’ne başvurdu. Snapchat hisse senedinin yüzde 25 oranında düşüş yaşadığını belirten Black, beklenenden daha az kâr açıklayarak yatırımcıları yanılttıklarını söyledi.

2021’in üçüncü çeyreğini kapsayan gelir raporunu yayınlayan Snapchat, toplamda 1,07 milyar dolar kazanç elde ettiklerini açıkladı. Şirket daha önceki açıklamasında, üçüncü çeyrekte kazancını 1,1 milyar dolar olarak tahmin ettiklerini belirtmişti.

Snapchat sözcüsü, açılan dava hakkında yöneltilen soruları yanıtlamayı reddetti. Analistler, Apple’ın gizlilik değişikliklerinden etkilenen tek firmanın Snapchat olmadığını, davanın yatırımcı lehine sonuçlanmayabileceğini belirtti.

2021 yılının ikinci çeyreğinde 293 milyon aktif kullanıcısı olduğunu açıklayan Snapchat, bu sayının üçüncü çeyrekte 306 milyona ulaştığını belirtti. Artan aktif kullanıcı sayısına rağmen gelirinde düşüş yaşayan şirket, yine de Apple’ın yeni politikasını destekleyeceklerini açıkladı.

 

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