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Snapchat'te çöküş! Çalışanlar kovulacak

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Snapchat'e yakın kaynaklara göre şirket, 6 bin 400'den fazla çalışanının yaklaşık yüzde 20'sini işten çıkarmayı planlıyor.
Snapchat'te çöküş! Çalışanlar kovulacak

Bundan birkaç sene önce hikayeler özelliği ile bir hayli popüler olan, ancak daha sonra birçok özelliği diğer uygulamalar tarafından kopyalanarak popülerliği gün geçtikçe azalan Snapchat, yeniden gelirlerini artırmanın peşinde.

Geçtiğimiz günlerde ücretli abonelik servisi  Snapchat Plus'ı duyuran şirket, zor günler geçiriyor.

Çalışanların yüzde 20'si kovulacak

Sosyal medya uygulaması Snapchat, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracak. Şirketteki işten çıkarmaların, bazı departmanları diğerlerinden daha fazla olacağı açıklandı.

Örneğin, geliştiricilerin Snapchat içinde mini uygulamalar ve oyunlar oluşturma yolları üzerinde çalışan ekip ciddi şekilde etkilenecek.

Snap'in 2017'de satın aldığı ve o zamandan beri ayrı olarak çalıştırdığı sosyal haritalama uygulaması Zenly de derin kesintiler görecek.

İşten çıkarmaları görecek bir diğer ekip, Snap'in AR Spectacles gözlüklerinden sorumlu donanım bölümü ve sadece birkaç aylığına satışta kaldıktan sonra yakın zamanda iptal edilen Pixy kameralı drone olacak.

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