Snapdragon 450 işlemcisi tanıtıldı!

Orta düzey mobil cihazlara güç verecek Snapdragon 450 işlemcisi resmi olarak tanıtıldı.

Snapdragon 450 işlemcisi MWC Shanghai etkinliği kapsamında resmi olarak duyuruldu. Qualcomm’un yeni orta düzey işlemcisi, uygun fiyatlı cihazlarda yüksek performans vadedecek.

SNAPDRAGON 450 ÖZELLİKLERİ

Geçtiğimiz yılın Snapdragon 435 işlemcisinin halefi olan Snapdragon 450, hem daha küçük hem de daha performanslı bir yapıda karşımıza çıkıyor.14 nm üretim sürecine sahip mobil işlemci, sekiz çekirdekli bir yapıda. Cortex-A53 tabanlı 8 çekirdekli yapıda 1.8 GHz saat hızı yer alıyor. Bu işlemciye Adreno 506 GPU’su eşlik ediyor ve bu GPU bir önceki modele oranla %25 daha yüksek performans vadediyor.

21 MP’e kadar kamera desteği sunan işlemci, eğer çift kamera kullanılacaksa 13 MP çözünürlüklü kameralara kadar kullanılabiliyor. Ayrıca bu işlemciyle 1080p Full HD’de 60 FPS kayıt desteği de mümkün.İçerisinde Qualcomm’un yerleşik X9 modemi bulunan Snapdragon 450 işlemcisi, 300 Mbit indirme ve 150 Mbit yükleme desteği sunuyor.