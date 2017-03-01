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Sneijder: Tudor'a söyleyin beni de kadro dışı bıraksın

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Sneijder: Tudor'a söyleyin beni de kadro dışı bıraksın
Galatasaray'da yeni teknik direktör Igor Tudor'un, Bruma'yı Çaykur Rizespor maçında kadro dışı bırakıp ardından Beşiktaş derbisi kadrosuna almasına Sneijder'in büyük tepki gösterdiği öne sürüldü.

Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, evinde yaşadığı derbi mağlubiyetinin ardından Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşüp şampiyonluk umudunu mucizelere bırakan Galatasaray'da ‘halının altına süpürülmeye çalışılan krizler tek tek ortaya çıkmaya başladı.'Haberde, teknik direktör Tudor'un, idmanda yedek takıma aldığı için kendisine tepki gösteren Bruma'yı Rize deplasmanına götürmediği hatırlatıldı. Habere göre, Tudor'un derbinin ilk 11'inde Bruma'ya şans vermesine en büyük tepkiyi Wesley Sneijder gösterdi.  Sneijder'in derbi öncesindeki Çaykur Rizespor maçı sonrasında Hırvat hocayı gıyabında eleştirerek Florya'da birçok futbolcunun bulunduğu bir ortamda, "Tudor'a söyleyin, beni de kadro dışı bıraksın" dediği iddia edildi.

Habere göre, Sneijder'in Beşiktaş derbisi öncesindeki bu şoke edici çıkışına tüm futbolcular ve kulüp personeli şahitlik ederken, bu konuşmanın Tudor'a hemen iletilip iletilmediği ise bilinmiyor.

Ancak iddialara göre Tudor, Sneijder'ın bu çıkışını sonradan duydu ve tepki göstermedi. Bruma'nın yeniden 11'e dönmesiyle de konu kapandı.

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