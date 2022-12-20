Snoop Dogg, Musk'ı tiye aldı, Twitter yönetimine talip oldu

Twitter'ı geçen ay 44 milyar dolara satın aldıktan sonra değişiklikler için farklı adımlar atan Elon Musk'ın "CEO'luktan istifa etmeli miyim?" diye sorduğu ve sonuçlarını uygulayacağını vaat ettiği anketin yankıları devam ediyor. Yüzde 57 ile "İstifa et" cevabı alan Musk, bundan sonra şirket politikalarıyla ilgili anketlerde sadece paralı mavi tik (Twitter Blue) aboneliğini satın alanların oy kullanabileceğini söyledi. İstifa konusunda ise sessiz kalmayı tercih etti.

3 milyondan fazla kişi katıldı

Yeni uygulamayla ilgili tartışmalar devam ederken, Snoop Dogg da polemiğe katıldı. ABD'li ünlü rap yıldızı "Twitter'ı yönetmeli miyim?" sorusuyla anket yaptı. 3 milyondan fazla kullanıcının yüzde 81'i, Snoop'un anketine "Evet" yanıtını verdi.