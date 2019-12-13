SNP lideri Sturgeon: İskoçya 'Biz bir Boris Johnson hükümeti istemiyoruz. AB'den ayrılmak istemiyoruz' dedi

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, seçimde iyi bir performans göstermelerini beklediğini, elde ettikleri sonucun beklentilerinin de üzerinde olduğunu söyledi.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, seçimde iyi bir performans göstermelerini beklediğini, elde ettikleri sonucun beklentilerinin de üzerinde olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Nicola Sturgeon, "İskoçya çok net bir mesaj verdi" dedi, bu mesajı iki cümleyle özetledi:

"Biz bir Boris Johnson hükümeti istemiyoruz. AB'den ayrılmak istemiyoruz"

Sturegeon, "Boris Johnson'ın İngiltere'yi AB'den çıkarma yetkisi var. Ancak benim de İskoçya'ya alternatif bir gelecek tercihi sunma yetkim olduğunu kabulk etmeli" diye konuştu.