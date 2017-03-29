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Soarist Geçitkale Cup Model Uçak Yarışması bu hafta sonu gerçekleşecek

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Soarist Geçitkale Cup Model Uçak Yarışması bu hafta sonu gerçekleşecek
Mustafa Vehbi Koç Soarist Geçitkale Cup Model Uçak Yarışması, bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Uluslararası düzeydeki yarışmaya 12 ülkeden 40 sporcu katılacak.

KKTC Hava Sporları Federasyonu konuyla ilgili bugün basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Federasyon Başkanı Erbay Bayramoğlu, yarışmaya dünyanın değişik yerlerinden “elit” sporcuların katılacağını söyledi.

Geçitkale Hava Meydanı’ndaki tesislerde  düzenlenecek yarışmanın Eurotur Ligi’ndeki sıralama için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Bayramoğlu, Mustafa Vehbi Koç Soarist Geçitkale Cup Model Uçak Yarışması’na; Finlandiya, Almanya, İngiltere, Rusya, Norveç, Hırvatistan, Türkiye, İsviçre, Ukrayna ve KKTC’den 40 sporcunun katılacağını dile getirdi.

Basın toplantısında verilen bilgiye göre yarışmada yer alacak KKTC milli sporcuları şu isimlerden oluşuyor: “Erel Cankan, Salahi Tezel, Mehmet Kofalı, Mehmet Serden, Mehmet Gökşah, Ahmet Özer”

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