Soarist Geçitkale Cup Model Uçak Yarışması bu hafta sonu gerçekleşecek

KKTC Hava Sporları Federasyonu konuyla ilgili bugün basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısında konuşan Federasyon Başkanı Erbay Bayramoğlu, yarışmaya dünyanın değişik yerlerinden “elit” sporcuların katılacağını söyledi.
Geçitkale Hava Meydanı’ndaki tesislerde düzenlenecek yarışmanın Eurotur Ligi’ndeki sıralama için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Bayramoğlu, Mustafa Vehbi Koç Soarist Geçitkale Cup Model Uçak Yarışması’na; Finlandiya, Almanya, İngiltere, Rusya, Norveç, Hırvatistan, Türkiye, İsviçre, Ukrayna ve KKTC’den 40 sporcunun katılacağını dile getirdi.
Basın toplantısında verilen bilgiye göre yarışmada yer alacak KKTC milli sporcuları şu isimlerden oluşuyor: “Erel Cankan, Salahi Tezel, Mehmet Kofalı, Mehmet Serden, Mehmet Gökşah, Ahmet Özer”
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