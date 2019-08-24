Sodayla İlgili 3 Şehir Efsanesi Tarih Oldu

Soda, sadece ülkemizde değil dünyanın dört bir yanında tüketiliyor. Bu içecekle ilgili ortaya atılan bazı iddialar ise bilimsel araştırmalara karşı ayakta kalamıyor.

Soda, ülkemizde en çok tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Pek çok kişinin favori sindirim yardımcısı olan bu içeceğin hemen her ilimiz için özel bir markası bulunuyor, hatta zaman zaman en iyi soda da tartışma konusu oluyor. (En iyi soda elimizin altındaki soğuk sodadır.)

Soda ile ilgili olarak bazı mitler de ortalıkta dolaşıyor. Pek çoğumuzun çocukken duyduğu “Çocuklar içmez, acı su o, büyükler için” miti ile başlayan bu zincire daha sonra eklenen üç efsane ise bilimin elinden kurtulamıyor.

1- Soda kemikleri eritmez

Soda için kemikleri zayıflattığı, erimelerine neden olduğu söylenir. Nereden çıktığı bilinmeyen bu efsane zamanla yayıldı, insanları sodadan uzaklaştırdı. Peki bu iddiayı destekleyen kaç tane bilimsel araştırma sonucu var? Sıfır.

Harvard Tıp Okulu’ndan Douglas Kiel’in yaptığı araştırmaya göre kolalı içecek tüketimi ile düşük kemik yoğunluğunun ilişkisi olsa da sodanın ve diğer karbonatlı içeceklerin böyle bir etkisi olmadığı ortaya çıktı. Karbonatlaşma, kalsiyum eksikliğinin esas sorumlusu değildir. Olağan şüpheliler olarak kafeine ve fosforik aside bakmak gerekir.

2- Soda vücuttan suyu emer

Bu mitin çeşitli yarı bilimsel isimli versiyonları da vardır. “Soda insanı kurutur yavrum” ile “Aşırı soda tüketimi dehidrasyona yol açar.” arasındaki skalada yer alan bütün efsanelerin ortak noktası ise hatalı olmaları.

Soda içmek sizi susatmaz, kurutmaz, dehidre etmez. Tam tersini yapar. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Bunu nasıl uydurdukları ise merak konusu.

Johns Hopkins Devlet Tıp Okulu’ndan yardımcı profesör Sarah Bleich, soda içmenin su içmek kadar susattığını söylüyor. Aradaki tek fark, soda daha mineralli ve doyurucu olduğu için gerektiğinden az içilmesi. Yani soda açtıysanız bitirin.

3- Soda dişlere iddia edildiği kadar zarar vermez

Sodanın dişleri çürütüp döktüğü iddia edilir ancak gerçek böyle değildir. Zaten sodanın kendisi de dişlere zarar vermez ancak maden suyu içmenin yan ürünü olan karbonatlaşma süreci diş emayesini aşındırır. Çok miktarda meyveli ve asidik maden suyu içmek ise araştırmalara göre dişlerde portakal suyu içmiş kadar zarar oluşturur. Sitrik asit içeren limon gibi aromalara sahip maden suları daha çok zarar verir.

Bir başka çalışma ise sade ya da aromasız sodanın neredeyse hiçbir zararı olmadığını ortaya çıkardı. En kötü durumda bile toplam hasar, portakal suyunun verdiği hasardan fazla değil. Gerçekten zarar verecek kadar maden suyu içmeniz ise oldukça zor.

Soda içerken dikkat edilmesi gerekenler

Soda içmenin tavsiye edilmediği durumlar, soda seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar var.