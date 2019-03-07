SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor, AK Parti ve CHP'den sonra 3. büyük grup kararsızlar

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve vatandaşların ekonomik durumunu ve ekonomik kriz algısının oy tercihlerine etkisinin incelendiği anket sonuçlarına göre seçmenlerin yarısından fazlası, yaklaşan yerel seçimler

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve vatandaşların ekonomik durumunu ve ekonomik kriz algısının oy tercihlerine etkisinin incelendiği anket sonuçlarına göre seçmenlerin yarısından fazlası, yaklaşan yerel seçimlerde ekonomik durumların oy tercihinde etkili olacağını ifade ediyor.

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Başkanı Ertan Aksoy, 7 Mart Perşembe günü Taksim Hill Otel'de gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada "31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde seçmenlerin yüzde 54.3'ü mevcut ekonomik durumların oy tercihlerinde etkili olacağını belirtiyor" dedi.

Vakıf tarafından 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala ekonominin durumu ve seçmen davranışlarına olası etkilerine dair yapılan araştırmanın özet sonuçlarında ise şu veriler yer alıyor:

AK PARTİ SEÇMENİNİN ÜÇTE BİRİ 'EKONOMİK DURUMUM KÖTÜ' DEDİ

Mevcut ekonomik durumlarını 'kötü' veya 'çok kötü' olarak tanımlayan muhalefet partileri seçmenlerinin çoğunluğunun yanında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) seçmeninin yüzde 40.1'lik bir oranı da ekonomik durumlarını 'kötü' veya 'çok kötü' olarak değerlendiriyor. Ayrıca, AK Parti seçmenlerinin yaklaşık 3'te 1'ine denk düşen yüzde 27.9'luk bir kesimi de ekonomik durumlarını 'kötü veya çok kötü' olarak nitelendiriyor.

SEÇMENLERİN YARISINDAN FAZLASI BORÇLANARAK YAŞIYOR

Türkiye ekonomisinde son bir yılda artan bir oranda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ışığında değerlendirildiğinde, seçmenlerin yarısına yakın bir oranının gelir ve harcama denkliğine sahip olduğu öğrenilirken, yarısından biraz fazlasının ise geçimini borçlanarak, aile veya yakın çevrelerinden yardım alarak, ya da mevcut birikiminden harcayarak sağlayabildikleri belirtildi. Diğer seçmenlere göre 'görece daha iyi durumda' olduğunu ifade eden AK Parti seçmeninde bile gelir ile harcama denkliğini sağlayamayanların oranı toplamda yüzde 42'ye ulaştı.

SODEV

SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor

SEÇMENLERİN YARISINDAN FAZLASI KIRMIZI ET ALAMIYOR

Araştırmaya katılanlara "Son bir yılda 'Artık alamıyoruz' dediğiniz bir şey var mı?" sorusu yöneltildiğinde ise, yüzde 85 oranında "Evet" cevabının verildiği görüldü. Buna ek olarak, "Evet" yanıtını verenlere "Artık neyi alamıyorsunuz?" diye sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 51'i 'kırmızı et', yüzde 23'ü ise 'giyim' cevabını verdi.

SODEV

SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor

Yine araştırmaya katılanlar tarafından, Türkiye'nin en büyük üç sorunu 'Ekonomi, İşsizlik ve Eğitim' olarak belirtildi.

SODEV

SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor

KARARSIZLAR ESKİ AK PARTİ SEÇMENİ

Ayrıca, araştırmada 'kararsız seçmenlerin' AK Parti ve CHP'den sonra 3. büyük grubu oluşturdukları görüldü. Toplam kararsız seçmenin yüzde 44'ü ise bir önceki yerel seçimlerde AK Parti'ye oy verdiklerini belirtti. Buna göre, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP seçmeni bir arada düşünüldüğünde, kararsız seçmenlerin yüzde 56'sının 2014 yerel seçimlerinde bu iki partiye oy veren seçmenlerden oluştuğu görülüyor.

SODEV

SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor

Öte yandan, Türkiye'nin en büyük seçmen kitlesini oluşturan AK Parti seçmeninin yüzde 69'u yine aynı partiye oy vereceğini belirtirken; 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti seçmeninin yüzde 13 kadarı kararsız olduğunu ifade etmiştir.

SODEV

SODEV'den seçim anketi: Oy tercihini ekonomi belirliyor

Benzer bir analiz MHP için yapıldığında da, 2014'te MHP'ye oy verenlerin 'Bu Pazar seçim olsa' CHP'ye 'AK Parti'den daha büyük oranda yöneleceği' saptandı. "Bu Pazar seçim olsa", 2014'te kendi partisine oy verecek olan MHP seçmenlerinin oranının, CHP veya AK Parti'ye oy verecek olan seçmen oranından daha az olduğu tespit edildi.