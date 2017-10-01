Sofokleus: “Sorunun çekirdeğine girildi”

Rum Başkanlık Ofisi Müdürü Mihalis Sofokleus, 1964 yılından buna yana ilk kez Kıbrıs sorununda “çekirdeğe” girildiğini savundu.

Fileleftheros gazetesine konuşan Sofokleus, Kıbrıs sorunu ve diğer konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Habere göre Rum Başkanlık seçimleri geçene kadar Kıbrıs sorununun buzdolabında mı olduğu, yoksa hala açık bir pencerenin var mı olduğunun sorulması üzerine Sofokleus, “Biz buradayız” diyerek, kendilerinin görüşmeye ve getirmeyi başardıkları yerden müzakereye devam etmeye hazır olduklarını belirtti.

“1964 yılından itibaren Kıbrıs sorunu tarihinde ilk kez sorununun çekirdeğine girdik” şekilde konuşan Sofokleus, “Kıbrıs’ın normal, bağımsız, koruyucu ve garantilerinin, tek taraflı müdahale hakları ve orduların sonsuza dek kalmasına yönelik anayasal düzenin muhafaza edicilerinin olmayacağı bir devlet olması için, Türkiye’yle görüşmeler yaptıklarını” savundu.

Bunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in büyük bir başarısı olduğunu iddia eden Sofokleus, Türkiye’ye yönelik eleştirilerde bulundu.