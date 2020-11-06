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Şöför cezaevine gönderildi

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 Güzelyurt'ta meydana gelen uyuşturucu operasyonunda Hammamıtı Salvador Mumurove hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.
Şöför cezaevine gönderildi

 Güzelyurt'ta meydana gelen uyuşturucu operasyonunda Hammamıtı Salvador Mumurove hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, 31.10.2020 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Lefke Polis Karakolunda görevli bir polis ekibi tarafından Hammamıtı Salvador Mu Murove’nin kullanımında bulunan ZRP 945 plakalı aracı Ecevit Caddesi Yeşilyurt’ta Cengiz Topel Hastanesi yol kavşağında ışıksız olarak Güzelyurt istikametine doğru seyir etiğini tespit etmeleri üzerine konu aracı durdurup kontrol için araç yanına gittikleri esnada aracın sol ön kapı camından dışarıya siyah renk bir cüzdan atıldığını fark etmeleri üzerine, zanlıların huzurunda söz konusu cüzdan içerisinde yapılan kontrolde yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Metin, zanlının mahkemeye çıkarılarak toplamda hakkında 5 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının 30 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

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