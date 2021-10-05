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Şoför eksikliği krizi tüm Avrupa'yı etkileyebilir

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İngiltere'de akaryakıt krizine dönüşen kamyon şoförü eksikliği diğer Avrupa ülkelerini de vurabilir.
Şoför eksikliği krizi tüm Avrupa'yı etkileyebilir

İngiltere'de akaryakıt krizine dönüşen kamyon şoförü eksikliği diğer Avrupa ülkelerini de vurabilir. Almanya'da Her yıl 30 bin ağır vasıta şoförü emekli olurken, buna karşılık yılda sadece 15 bin yeni kamyon şoförü trafiğe çıkıyor.

İngiltere'nin çağrıda bulunup yardım istediği diğer Avrupa ülkelerinde de yakın zamanda ağır vasıta şoförü eksikliği yaşanabilir.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da her yıl emekli olan şoför sayısı yaklaşık 30 bin ve buna karşılık her yıl direksiyona geçen ortalama şoför sayısı ise 15 bin.

Hesaplamalara göre; işe başlayan ve emekli olan şoför sayıları arasındaki bu orantısızlık telafi edilmez ise 2030 yılında Almanya 150 bin kamyon şoförüne ihtiyaç duyacak.

Polonya da krizin eşiğinde olabilir

Polonya'da da benzer bir krizin ihtimal dahilinde olduğu görülüyor.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği'ne göre, ülkedeki kamyon şoförü pozisyonlarının yaklaşık beşte biri boş.

Ücreti düşük buldukları için azalıyor

Kamyon sürücülerinin sayısının azalmasının ilk sebebi ise ücretlerin düşük olması. Almanya'da bir kamyon şoförü ortalama 2 bin 400 ila 2 bin 600 euro brüt maaş alıyor.

Ayrıca Alman şirketleri yurt dışı merkezli şirketlere daha fazla yöneliyor.

Sektörün kötü imajı, park yeri yetersizlikleri de kamyonculuk sektörünü olumsuz etkiliyor. 

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