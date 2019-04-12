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Şoför Mahalline Saklanarak Gemi ile KKTC’ye giriş yapmak istedi tutuklandı

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Şoför Mahalline Saklanarak Gemi ile KKTC’ye giriş yapmak istedi tutuklandı
Şoför Mahalline Saklanarak Gemi ile KKTC’ye giriş yapmak istedi tutuklandı

Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı cürümleri önleme şubesi ekipleri almış oldukları ihbar doğrultusunda 10.4.19 tarihinde, Mersin Limanı’ndan Gazimağusa Limanı’na gelen Dipkarpaz isimli gemi içerisinde bulunan E.A yönetimindeki KY.550 plaka nolu tır araçta arama yaptılar. Arama esnasında bahse konu tır aracın şoför mahallinde Suriye uyruklu A. E isimli mülteciyi gizlenmiş olarak tespit etti. Yapılan kontrolde A.E isimli mültecinin isminin yolcu listesinde olmadığı ve KKTC ye muhaceret kaydı olmadan girmeye çalıştığı tespit edildi. Muhaceret kanunlarına aykırı suçtan tutuklanan A.E ile ona yardımcı olan tır şoförü E.A tutuklanarak 11.4.19 tarihinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 1 gün tutukluluk emri alındı.

Zanlılara 3 gün tutukluluk emri
Bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması konusunda emir verildi. (MHA)

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