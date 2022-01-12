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Şoför Okulları Yarın Eylem Yapacak

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Şoför Okulları Yarın Eylem Yapacak
Şoför Okulları Yarın Eylem Yapacak

Şoför okulları, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ehliyet sınavı randevularında online sisteme geçmesi talebiyle yarın eylem yapacak.

Eylemle ilgili TAK’a açıklama yapan Osman Ulubatlı, bakanlığın manuel randevu sistemine geçmesinden dolayı mağdur olduklarını söyledi.

Yarın saat 10.00’da Lefkoşa’da Sürüş Ehliyeti Müfettişliği önünde toplanacaklarını bildiren Ulubatlı, araçlarıyla Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na giderek talepleri yerine getirilene kadar bakanlık önünde eylem yapacaklarını açıkladı.

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