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Şoför okullarından Bakanlık önünde eylem

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KKTC Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği, ehliyet sınavı yapılan yerlerdeki sıkıntılar dolayısıyla sınav yapmama kararı aldı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi.
Şoför okullarından Bakanlık önünde eylem

Lefkoşa’da eski Kıbrıs Türk Hava Yolları binasının olduğu yerdeki sınav yerinden başlayarak, araç konvoyuyla bakanlık önüne gelen şoför okulları temsilcileri, burada diyalog yollarını tıkadığı gerekçesiyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı protesto ederek, istifaya davet etti.

Araçlarında “Müfredat Nerede”, “Eğitim Dediniz, Eğitim Nerede”, “Kabullenmek Erdem İşidir, Ya Kabullen, Ya İstifa Et” dövizleri taşıyan eylemciler, “tüzük değişikliklerinin yapılmasını”, “tüm sınavların tek çatı altında toplanmasını”, “Avrupa standartlarına uygun tüm altyapısı tamamlanmış sınav yerleri düzenleyerek, bunların sınav yeri olarak gösterilmesi”ni talep etti.

Eylemciler, açıklamalarını yaptıktan sonra dağıldı.

TİLKİ

Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Başkanı Emirzade Tilki, bakanlık önündeki açıklamasında, dün akşam saatlerinde, bakanın twitter hesabında şoför okullarını “yasalara karşı çıkan küçük bir topluluk” olarak tanımlamasını eleştirdi.

Okul yanında sınav yeri olamayacağını ve 2008 yılında bir çocuğun aynı bölgede ezildiğini defalarca bakana ilettiklerine işaret eden Tilki, şoför okullarının sınav yerinin bir yılda 4 kez yer değiştirmesini eleştirerek, şoför okullarının adeta “Hababam Sınıfı”na döndürüldüğünü ifade etti.

Tilki, bakanlığın hem eğitim konularına, hem de uzlaşı çağrılarına olumlu yaklaşmalarına rağmen bunlardan bir sonuç çıkmadığını ekledi.

BAYRAKTAR

Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği avukatı Cemal Bayraktar da, tüzüklerde bazı değişiklik taleplerini gerek yazılı olarak, gerekse yapılan çalıştayda bakanlığın bilgisine getirmelerine rağmen, arzuladıkları tüzük değişikliklerinin hayata geçirilmediğini belirtti.

Birliğin talebinin, şoför okulu temsilcisinin de içinde bulunduğu bir komitede ilgili tüzük değişiklik 
talepleri görüşülerek, karara bağlanması olduğunu kaydeden Bayraktar, eğitim verildiği için Eğitim Bakanlığı, sağlık raporları için Sağlık Bakanlığı’na gitmek gibi kapı kapı dolaştırılmayı istemediklerini söyledi.

AKSERTEL

Bağımsız Şoför Okulları ve Sürücü Kursları Birliği Genel Sekreteri Cihan Aksertel de okuduğu yazılı açıklamada, D sınıfı-araba sınavlarının yapıldığı eski KTHY’nin olduğu bölgede tarladan sınava çıkıldığını, çukurlardan araçların harap olduğunu, ayrıca bölgenin okul yakınında yer almasının minik öğrenciler açısından riskler içerdiğini ifade etti.

Aksertel, Metehan’daki bir bölgede rahatça yapılan kamyon ve otobüs sınavlarının, “meskûn mahal” gerekçe gösterilerek bakanlık talimatıyla önce Atatürk Stadyumu, ardından da Alayköy Sanayi Bölgesi’ne kaydırıldığına dikkat çekti. Aksertel, meskün mahal olan Alayköy’deki yerin de trafik ışığı, yol çizgileri, tabela ve levhalardan yoksun olduğunu ve burada eğitim vermenin mümkün olmadığını savundu.
Aksertel, motosiklet sınavlarının da Atatürk Stadyumu bölgesinde yapılmasından dolayı şoför okullarının üçe bölünmek zorunda kaldığının altını çizerek, bakanlıktan tüm sınavların tek bir çatı altında toplanmasını;, Alayköy’de yapılacaksa buraya bir sınav yeri yapılması, yol çizgileri ve levhaların düzenlenmesi ve tüm sınavların burada yapılmasını talep etti.

Cihan Aksertel, bunların yapılması halinde sınav yapmama eylemini geri çekeceklerini sözlerine ekledi.

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