  • BIST 105.511
  • Altın 220,897
  • Dolar 5,2011
  • Euro 5,9719
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Şoförün -20 derece soğukta bıraktığı genç kadın donarak öldü

» »
Ukrayna’da 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Iryna Dvoretska, otobüse binip zatürre olan ve durumu kötüleşen annesini ziyaret etmek istedi. Ancak vicdansız şoför genç kızı yolun ortasında -20 derecede bırakınca kız hayatını kaybetti.
Şoförün -20 derece soğukta bıraktığı genç kadın donarak öldü

Yerel basında çıkan haberlere göre, haber üzerine ilk otobüse binen Iryna’dan yol boyunca 25 Grivna (4,75 TL) olan ücretin ödenmesi istendi ancak genç kız çantasında yeterince para bulamadığını belirtip yardımcı olmalarını istedi.

Bunun üzerine şoför Oleg Zhelinskiy Iryna’yı -20 derece soğukta köy yolunda zorla indirdi.

Iryna indiği yolda yürümeye başladı ve ormandan kestirme bir yol ile hızla annesine ulaşmayı denedi ancak kayboldu. Kızlarından haber alamamaları üzerine aile Iryna’yı aramaya başladı. Genç kızın cesedi karanlık bir çukura düşmüş halde korucu olan babası tarafından bulundu.

Novograd-Volynsky Üniversitesi’nde tığ fakültesi öğrencisi olan Irynaiçin okulu anma mesajı yayınladı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1 milyon lira değerindeki Kırım tablosu, herkesin gözü önünde çalındı (video)28 Ocak 2019 Pazartesi 15:52
  • Çinli insan hakları avukatı Quanzhang 4,5 yıl hapse mahkum oldu28 Ocak 2019 Pazartesi 10:41
  • Anonymus:'Ukrayna, Rusya'yla yüzyıl savaşına hazırlanıyor'25 Ocak 2019 Cuma 18:38
  • Hint sinemaseverler neden süt çalıyor?24 Ocak 2019 Perşembe 15:59
  • "Erdoğan elini versen kolunu kurtaramayacağın türden politikacılardan biri"24 Ocak 2019 Perşembe 15:47
  • 3 buçuk metrelik Lenin heykeli dikildi! #Leninyaşıyor (video)23 Ocak 2019 Çarşamba 20:31
  • Macaristan'da 87 kişi donarak hayatını kaybetti23 Ocak 2019 Çarşamba 19:56
  • Putin- Erdoğan görüşmesi bitti23 Ocak 2019 Çarşamba 19:53
  • Tapınağa girerek tarihe geçen Hintli kadın, kayınvalidesi tarafından kalasla dövüldü23 Ocak 2019 Çarşamba 16:41
  • Rusya'da uçak kaçırma girişimi! hava korsanı gözaltına alındı (video)22 Ocak 2019 Salı 20:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti