Şöförün cüzdanında uyuşturucu yakalandı 5 yolcu ile birlikte gözaltına alındılar

Güzelyurt'ta meydana gelen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 6 zanlıdan Isa Laıresı, Nevers Kapambwe, Leon Takudzwa Chırenje, Donovan Kudakwashe Goreraza ve Kelvin Kanawakura Tekere’nin suçsuz olduğu anlaşıldı. Araçta ele geçirilen uyuşturucunun Hammamıtı Salvador Mumurove’ye ait olduğu ortaya çıktı. Diğer zanlılar serbest bırakılırken, Mumurove dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru, 31.10.2020 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Lefke Polis Karakolunda görevli bir polis ekibi tarafından Zanlı-1 Hammamıtı Salvador Mu Murove’nin kullanımında bulunan ve diğer 5 zanlının yolcu olarak bulunduğu ZRP 945 plakalı aracı Ecevit Caddesi Yeşilyurt’ta Cengiz Topel Hastanesi yol kavşağında ışıksız olarak Güzelyurt istikametine doğru seyir etiğini tespit etmeleri üzerine konu aracı durdurup kontrol için araç yanına gittikleri esnada aracın sol ön kapı camından dışarıya siyah renk bir cüzdan atıldığını fark etmeleri üzerine, zanlıların huzurunda söz konusu cüzdan içerisinde yapılan kontrolde yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis yapılan soruşturma sonucu diğer 5 zanlının mesele ile bağlantısının olmadığının anlaşıldığını ifade etti. Polis, zanlı Hammamıtı Salvador Mumurove hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.