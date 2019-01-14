Şöförüne silah çektikleri otobüsten polis çıktı

Manisa'da hatalı sollama nedeniyle çevik kuvvet polislerini taşıtan otobüs ve bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otobüste polislerin olduğundan habersiz olan kişiler, otobüs şoförüne silah çekince gözaltına alındı

Türkiye'nin Manisa ilinin Akhisar ilçesinde, yolda tartıştıkları otobüs şoförüne, durdukları akaryakıt istasyonunda silah gösteren otomobildeki 2 kişi, karşılarında çevik kuvvet polisini görünce şaşkınlık yaşadı. Otobüsün çevik kuvvet polislerini taşıdığından habersiz olan şüpheliler, gözaltına alınıp jandarmaya teslim edildi. Otobüs şoförünün şikayetçi olmaması üzerine, şüpheliler serbest bırakıldı.

İddiaya göre, bugün saat 01.00 sıralarında, İstanbul’dan İzmir yönüne giden Mustafa B. yönetimindeki otomobil, Akhisar çıkışındaki Kayalıoğlu Mahallesi yakınlarına geldiğinde, önündeki otobüsü hatalı solladı. Bunun üzerine otobüsün şoförü Mustafa Bayındır, korna çalıp selektör yaparak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Ardından otomobil 500 metre ilerideki akaryakıt istasyonuna girdi.

Otomobilin akaryakıt istasyonuna girdiğini fark eden otobüs şoförü Bayındır da akaryakıt istasyonuna gitti. Bu sırada otomobilin sağ ön koltuğunda oturan Tuğrul Ö., belindeki tabancasını çıkarıp, Bayındır’a gösterdi. Bunun üzerine otobüste yolcu olarak bulunan polisler, otobüsten indi.

Otomobildeki Mustafa B. ve Tuğrul Ö., polisler tarafından jandarmaya teslim edildi. Polisin yaptığı aramada otomobilde bıçak, 9 milimetre çapında tabanca ve uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 2 gram bitki bulundu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Otobüs şoförünün şikayetçi olmaması üzerine 2 şüpheli, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Akaryakıt istasyonunda yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada yayınlandı.

Otobüsteki çevik kuvvet polislerinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Sakarya’daki belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısında güvenliği sağlamak için takviye olarak görev aldıktan sonra, İzmir’e dönüş yolunda oldukları öğrenildi.