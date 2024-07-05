Sofralar zamlara tutsak! Bir aile, maaşın yarısını mutfağa harcıyor

Kıbrıs Postası 4 kişilik bir ailenin bir haftalık mutfak alışverişini, piyasadaki farklı fiyatları derleyerek ele aldı. Elde edilen veriler gösteriyor ki; bir ailenin, mutfak harcamaları için haftalık 4 bin TL’ye yakın para çıkması gerekiyor.
Halkın alım gücünün düştüğü bu günlerde, mutfak alışverişinin aylık maliyeti asgari ücretin yarısına denk geliyor.
İŞTE O FİYATLAR…
İşte, kalem kalem, bir ailenin haftalık mutfak alışverişi için alması gereken ürünler ve fiyatlar:
Bütün tavuk (Tane): ortalama 150 TL
Kuzu eti (Kg.): ortalama 550 TL
Kıyma (Kg.): ortalama 500 TL
Kuşbaşı et (Kg.): ortalama 600 TL
Domates (Kg.): ortalama 35 TL
Salatalık (Kg.): ortalama 20 TL
Marul (Tane): ortalama 6 TL
Peçete (4’lü paket): ortalama 200 TL
Ekmek (Tane): ortalama 15 TL
Şampuan (Tane): ortalama 100 TL
Deterjan (Bir paket): ortalama 200 TL
Sıvı yağ (2 litre): ortalama 100 TL
Salça (1 adet konserve): ortalama 50 TL
Sucuk (Tane): ortalama 300 TL
Yoğurt (Tane): ortalama 60 TL
Börülce (Kg.): ortalama 70 TL
Pirinç (1 paket): ortalama 50 TL
Makarna (1 paket): ortalama 15 TL
Zeytin (1 paket): ortalama 50 TL
Ketçap-Mayonez (Toplam): 80 TL
Toz şeker (Kg.): ortalama 60 TL
Hellim (1 Paket): ortalama 300 TL
Peynir (1 Paket): ortalama 50 TL
Bezelye (Kg.): ortalama 50 TL
Bulgur (1 Paket): ortalama 20 TL
Ton balığı (1 Tane): ortalama 80 TL
Nohut (1 paket): ortalama 50 TL
Fasulye (1 paket): ortalama 60 TL
Kahve (1 paket): ortalama 50 TL
Çikolata (1 paket): ortalama 150 TL
Reçel (1 kavanoz): ortalama 50 TL
Nescafe (1 paket): ortalama 150 TL
Bal (1 kavanoz): ortalama 200 TL
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