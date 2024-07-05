Sofralar zamlara tutsak! Bir aile, maaşın yarısını mutfağa harcıyor

Kıbrıs Postası, piyasadaki farklı marketlerden elde ettiği mutfak alışverişi listesini derledi. Elde edilen verilere göre; bir ailenin, dolabını doldurmak için asgari ücretin yarısını mutfağa yatırması gerekiyor.

Kıbrıs Postası 4 kişilik bir ailenin bir haftalık mutfak alışverişini, piyasadaki farklı fiyatları derleyerek ele aldı. Elde edilen veriler gösteriyor ki; bir ailenin, mutfak harcamaları için haftalık 4 bin TL’ye yakın para çıkması gerekiyor.

Halkın alım gücünün düştüğü bu günlerde, mutfak alışverişinin aylık maliyeti asgari ücretin yarısına denk geliyor.

İŞTE O FİYATLAR…

İşte, kalem kalem, bir ailenin haftalık mutfak alışverişi için alması gereken ürünler ve fiyatlar:

Bütün tavuk (Tane): ortalama 150 TL

Kuzu eti (Kg.): ortalama 550 TL

Kıyma (Kg.): ortalama 500 TL

Kuşbaşı et (Kg.): ortalama 600 TL

Domates (Kg.): ortalama 35 TL

Salatalık (Kg.): ortalama 20 TL

Marul (Tane): ortalama 6 TL

Peçete (4’lü paket): ortalama 200 TL

Ekmek (Tane): ortalama 15 TL

Şampuan (Tane): ortalama 100 TL

Deterjan (Bir paket): ortalama 200 TL

Sıvı yağ (2 litre): ortalama 100 TL

Salça (1 adet konserve): ortalama 50 TL

Sucuk (Tane): ortalama 300 TL

Yoğurt (Tane): ortalama 60 TL

Börülce (Kg.): ortalama 70 TL

Pirinç (1 paket): ortalama 50 TL

Makarna (1 paket): ortalama 15 TL

Zeytin (1 paket): ortalama 50 TL

Ketçap-Mayonez (Toplam): 80 TL

Toz şeker (Kg.): ortalama 60 TL

Hellim (1 Paket): ortalama 300 TL

Peynir (1 Paket): ortalama 50 TL

Bezelye (Kg.): ortalama 50 TL

Bulgur (1 Paket): ortalama 20 TL

Ton balığı (1 Tane): ortalama 80 TL

Nohut (1 paket): ortalama 50 TL

Fasulye (1 paket): ortalama 60 TL

Kahve (1 paket): ortalama 50 TL

Çikolata (1 paket): ortalama 150 TL

Reçel (1 kavanoz): ortalama 50 TL

Nescafe (1 paket): ortalama 150 TL

Bal (1 kavanoz): ortalama 200 TL