Sofraların demir başı ekmeğin fiyatı 50 kuruş arttı

Son bir yıl içinde ekmeğe yapılan zammı, akaryakıt ve ruhsatlar izlerken, yıl içinde zam furyası da aralıksız sürdü. Stantlardaki yerini 1 TL’den alan somun ekmeğe üst üste yapılan artışlar sonucu sofraların bu önemli ürünü, 1.25 TL son olarak da 1.50 TL ile rekor kırdı.

Sofraların temel tüketim maddesi olan tüm ekmeklere 50’şer kuruş zam geldi. Tüm ekmek çeşitlerine gelen 50 kuruşluk zam zaten zar zor geçimini sağlayan kalabalık ailelerin de belini büktü. Önce 1 TL, daha sonra 1.25 TL olan somun ekmeğe son olarak yapılan 25 kuruşluk zam ile somun ekmeğin satış fiyatı 1.50 TL olmuş oldu.