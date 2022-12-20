  • BIST 5.419,02
  • Altın 1089.62
  • Dolar 18.632
  • Euro 19.7784
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Soğuk algınlığıyla savaşmak için 3 sıra dışı yöntem

» »
Uzmanlar, soğuk algınlığından hızlı bir şekilde kurtulabilmeniz için işinize yarayacak 3 basit ama etkili yöntemi paylaştı.
Soğuk algınlığıyla savaşmak için 3 sıra dışı yöntem

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nde bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Dr. Simon Clarke’a göre, kişinin kendini sıcak tutması, soğuk algınlığı semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.
“Eğer üşüyorsanız ve vücut ısınızı yükseltmeniz gerekiyorsa, banyo yapmak veya duş almak bunu yapmanın bir yoludur” diyen Clarke’a göre, duştaki buhar sadece ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda mukusu incelterek tıkalı sinüslerinizi de temizler. Bu da daha kolay akmasını ve vücuttan gitmesini sağlar.

Daily Mail’in haberine göre, eczacı Thorrun Govind ise, aynı faydaları elde etmek için bir kaseyi sıcak suyla doldurmayı ve buharı solumayı öneriyor.

Govind, “Bir kase sudan derin nefes alıyorsanız, mukusu inceltebilir ve biraz daha iyi akmasına yardımcı olabilir” dedi.

Bolca dinlenmek ve susuz kalmamak, tekrar sağlıklı olmak için bilinen en iyi ve kanıtlanmış yollarından ikisi olsa da, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve öksürükle mücadele etmenin biraz daha sıra dışı yolları da bulunuyor.

İşte soğuk algınlığıyla mücadele ederken uygulayabileceğiniz sıra dışı yöntemler…

TEMPOLU YÜRÜYÜŞ

Kendinizi bitkin hissediyorsanız, muhtemelen dışarıya çıkmak konusunda isteksizsinizdir. Ancak uzmanlar, tempolu bir yürüyüş için dışarı çıkma cesaretini bulmanın gerçekten yardımcı olabileceğini söylüyor.

Dr. Clarke, yürüyüş yapmanın ve biraz temiz hava almanın sağlığınız için her zaman iyi olduğunu belirtirken “yılın bu zamanında sıkı giyinmeyi de unutmayın” diyerek ekliyor.

BAHARATLI YİYECEKLER

Cardiff Üniversitesi’ndeki Soğuk Algınlığı Merkezi, baharatlı yemeklerin tükürük salgılamanıza yardımcı olduğunu, öksürük ve boğaz ağrısı semptomlarınızı azalttığını buldu.

Dr. Clarke, köri, karabiber gibi baharatların hava yollarını tahriş ederek onları açmasının işe yarayabileceğini söyledi. Yemeklere ekstra bir tat vermek için eklenen sarımsak ve zencefil gibi malzemelerde de birçok soğuk algınlığına neden olan rhinovirüsle savaşmaya yardımcı olabilecek çinko bol miktarda bulunuyor.

SICAK SU

Cardiff Üniversitesi’nin Soğuk Algınlığı Merkezi’nden Profesör Ron Eccles ve ekibi, rahatlatıcı, sıcak bir içecek tüketmenin burun tıkanıklığı üzerindeki etkilerini inceledi.

Rinology dergisinde 2008 yılında yapılan araştırma, sıcak bir içeceğin burun akıntısı, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı, üşüme ve yorgunlukta anında rahatlama sağladığını buldu.

Govind de, “Bol miktarda sıvı içmeniz gerekiyor çünkü bu, mukus zarlarınızı kaygan tutacak. İnsanları biraz daha rahat hissetmenizi sağlayabileceği için ılık sıvı içmeye teşvik ediyoruz.” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yetkililer uyardı: Çocuğunuzda bu belirtiler varsa sakın okula göndermeyin19 Aralık 2022 Pazartesi 22:53
  • Bilim insanları açıkladı: Covid-19’un en belirgin belirtisi yine değişti19 Aralık 2022 Pazartesi 20:36
  • Önde gelen kozmetik doktoru uyardı: 30’ların altındakiler botoks ve dolguyu abarttı19 Aralık 2022 Pazartesi 13:59
  • Kalbiniz kışa hazır mı?19 Aralık 2022 Pazartesi 12:55
  • Çocukları hasta eden Strep A sonrası kızıl alarmı!18 Aralık 2022 Pazar 15:31
  • Diyabet neden bu kadar yaygın?18 Aralık 2022 Pazar 12:00
  • Çin’de corona virüsü krizi… Sıfır Covid rafa kalktı, ölümler tavan yaptı18 Aralık 2022 Pazar 11:20
  • Orta yaşta kilo vermek ile Alzheimer’ın ilişkisi açığa çıktı17 Aralık 2022 Cumartesi 23:19
  • Erkeklerde giderek artan obezite seviyeleri endişe yarattı17 Aralık 2022 Cumartesi 16:48
  • Tansiyon ilaçları, böbrek hastalığı için 'potansiyel' tedavi olabilir17 Aralık 2022 Cumartesi 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti