  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADSÖ: Omicron’dan Sonra Yeni Varyantlar Görülebilir

Soğuk Hava Etkisini Devam Ettiriyor!

» »
Pazar günü havanın zamanla sağanak yağmurlu akşam saatleri dağlık kesimlerin karla karışık yağmurlu olacağını bildirdi.
Soğuk Hava Etkisini Devam Ettiriyor!

Açıklamaya göre, 22 – 28 Ocak tarihleri arasında bölge oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı çok bulutlu zamanla yağmurlu, Pazar parçalı bulutlu zamanla sağanak yağmurlu akşam saatleri dağlık kesimler karla karışık yağmurlu, hafta içi ise parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde Cumartesi ve Pazar günleri 12 - 15 ºC diğer günlerde ise 8-11 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette  zaman zaman kuvvetli, Pazar günü ise kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

 
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En Fazla Yağış Lefkoşa, Kozanköy, Mallıdağ Ve Türkeli’de Kaydedildi16 Ocak 2022 Pazar 13:21
  • Soğuk hava etkisini sürdürüyor15 Ocak 2022 Cumartesi 21:10
  • Hafta Sonu Yer Yer Sağanak, Dağlık Kesimlerde Karla Karışık Yağmur Bekleniyor14 Ocak 2022 Cuma 18:41
  • En Çok Yağış Tatlısu’da13 Ocak 2022 Perşembe 16:15
  • Yağışlı Hava Yarından Sonra Etkisini Kaybedecek Ancak Hava Daha Da Soğuyacak12 Ocak 2022 Çarşamba 15:58
  • Elverişsiz Hava Güney Kıbrıs’ı da Etkisi Altına Alacak11 Ocak 2022 Salı 16:17
  • Yağmur Perşembe’ye Kadar Sürecek10 Ocak 2022 Pazartesi 17:04
  • Yarından İtibaren Çarşambaya Kadar Yağmur Bekleniyor07 Ocak 2022 Cuma 16:18
  • Yarından İtibaren Yağmur Bekleniyor05 Ocak 2022 Çarşamba 17:02
  • KKTC 2021’in Son Günlerini 100 Kilogramı Aşan Yağışlarla Tamamladı04 Ocak 2022 Salı 16:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti