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Soğuk hava etkisini sürdürüyor

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Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 21 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz genellikle alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak…
Soğuk hava etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 21 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz genellikle alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak…

Meteoroloji Dairesi’nin 15 – 21 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölgemiz genellikle alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak…

Hava yarın parçalı bulutlu, sabah saatleri sağanak yağmurlu olacak. Yarın dağlık kesimlere karla karışık yağmur yağması da bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 13 – 15 derece, yarın ve pazartesi günü ise 10-12 derece dolaylarında seyredecek…

Rüzgar, periyodun ilk yarısı kuzeyli, ikinci yarısında ise güneyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, akşam saatleri ve yarın kuzeydoğudan kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek…

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