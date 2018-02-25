Soğuk Hava Koşullarında Sık Yaşanılan Viral Enfeksiyona Bağlı Hastalıklara Dikkat!

Kış Aylarında En fazla Görülen Hastalık: Viral Enfeksiyon

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, Kış Aylarının Gelmesi ile Birlikte Özellikle Sinüzit, Bademcik İltihabı, Faranjit ve Zatürre gibi Enfeksiyon Hastalıklarında Artış Görüldüğünü, Bu Tür Enfeksiyonların Birçoğunun Viral Enfeksiyonlar Olup, Antibiyotik Tedavisi Gerektirmeden Basit Destek Tedavileri ile İyileşebildiğini, Çok Az Bir Kısmının ise Bakteriyel Enfeksiyon Olduğunu ve Bazı Viral Enfeksiyonların Seyri Sırasında İkincil Bakteriyel Enfeksiyonların Geliştiğini Belirtti.

Kış aylarında en fazla görülen hastalıkların sinüzit, bademcik iltihabı, farenjit ve zatürre gibi enfeksiyon hastalıkları olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, “Kış aylarında genellikle kişiler burun akıntısı, öksürük, ateş, kırgınlık, hafif kas ağrısı gibi şikayetlerde bulunmaktadır. Şu bilinmelidir ki bu hastalıkların çoğu viral enfeksiyonlardır. Viral enfeksiyonlar virüslerin çeşitli tipleri tarafından oluşturulan hastalıklara verilen genel addır. Virüsler özelikle kış aylarında yaygın olarak üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Viral enfeksiyonların hiçbirinde antibiyotik kullanma gerekliliği yoktur. Birçok viral enfeksiyonda ne yazık ki antibiyotikler kullanılmakta, bu durum da faydadan çok zarar vermektedir. Hastalığın tedavisinde antibiyotik kullanımı gerekli görüldüğü durumlarda muayene için başvuruda bulunulan hekim antibiyotik reçete edecektir.” dedi.

Hastalık Süresinin Uzaması ile Kişiler Mutlaka Bir Hekime Başvurmalı

Burun akıntısı, boğaz ağrısı ve öksürük gibi yakınmaların kış aylarında fazla görüldüğünü söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, bu şikayetlerin çoğunlukla viral enfeksiyon olan üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi olduğunu belirtti. Bu durumda yeterli sıvı alımı, sağlıklı beslenme ve istirahatle kısa zamanda iyileşme olabileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, hastalığın iyileşme sürecinin uzadığı ve şikayetlerin ağırlaştığı durumlarda kişilerin mutlaka hekim tarafından muayene edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kronik Hastalığa Sahip Olanlar Risk Altında

Viral enfeksiyonlar gibi gribal enfeksiyonların da kış aylarında yaygın görüldüğünü söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, gribal enfeksiyonda burun akıntısı, öksürük, yüksek ateş ve yaygın kas ağrısı gibi şikayetlerin görüldüğünü belirtti. Gribin birçok hastada istirahat ve destek tedavisi ile kendiliğinden iyileşebildiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, özellikle böbrek yetmezliği, kronik karaciğer hastalığı, diyabet, kalp yetmezliği, koah gibi kronik hastalığı olan bireylerin risk altında olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci şöyle devam etti: “Bu hastalıklar risk altındaki hastalarda daha ağır seyretme eğilimindedir. Bu nedenle kronik hastalığı olan kişilerin her yıl Ekim veya Kasım ayında grip aşısı olmaları önerilir. Ayrıca özelikle solunum yollarında enfeksiyon etkeni olan pnömokok isimli bakteriye karşı, pnömokok aşısının kronik hastalığı olan hastalara yapılması önerilir.”

Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci:“Hastalık Bulaşmasının Önüne Geçmek için Eller Sık ve Uygun Bir Şekilde Yıkanmalıdır.”

Bağışıklık sisteminin güçlü ve sağlıklı olması için antioksidan özelliği olan vitaminlerin alınmasını sağlayacak sebze ve meyveler tüketmek gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci, doğal besinle beslenmenin ve yeterince sıvı alımının gripten korunmada önemli olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Özgür Sirkeci şöyle devam etti: “Yeterli ve sağlıklı beslendiğimiz sürece ek vitaminler kullanmaya gerek yoktur. Ayrıca hastalık bulaşının önüne geçmek için eller sık ve uygun bir şekilde yıkanmalıdır. Kalabalık ve kapalı alanlardan mümkün olduğunca uzak durulmalı, eğer hastaysak başkalarına bulaşmasını engellemek için mümkün olduğunca evde istirahat edilmelidir.”