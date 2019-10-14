  • BIST 94.364
  • Altın 284,337
  • Dolar 5,9300
  • Euro 6,5362
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Soğuk hava ve sağanak yağmur geliyor

» »
Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç ve üst atmosferdeki soğuk hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.
Soğuk hava ve sağanak yağmur geliyor

Buna göre yarın hava parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, Çarşamba parçalı bulutlu, Perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, Cuma az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi parçalı bulutlu olacak.


En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 31-34, sahillerde 27-30 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Patates ekimi yapılan arazilerin bildirimi için yarın son gün14 Ekim 2019 Pazartesi 16:38
  • Trafik denetimleri: Bin 191 sürücüye ceza14 Ekim 2019 Pazartesi 16:27
  • KTÖS: Sayın Akıncı nezdinde yapılan saygı sınırlarını aşan, TC yetkililerine yaptıkları hakaretleri aynen iade ederiz14 Ekim 2019 Pazartesi 16:23
  • Soğuk hava ve sağanak yağmur geliyor14 Ekim 2019 Pazartesi 16:19
  • Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı14 Ekim 2019 Pazartesi 16:14
  • DP'den Barış Pınarı Harekatı'na destek14 Ekim 2019 Pazartesi 16:12
  • UniteCyprusNow savaş çıkırtkanlığını kınar14 Ekim 2019 Pazartesi 16:01
  • Akıncı: Haksız ve yaralayıcı ifadeleri sahiplerine iade ediyorum14 Ekim 2019 Pazartesi 15:53
  • "Umarım bu açıklama ve kamplaşmanın nedeniseçim değil!"14 Ekim 2019 Pazartesi 15:52
  • "Herkes kullanığı kelimelere özen göstermeli"14 Ekim 2019 Pazartesi 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti