Soğuk hava ve yağmur geliyor

Soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisiyle, bölgede yarın akşamdan itibaren yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin, önümüzdeki bir haftalık tahmin raporuna göre, hava bugün parçalı bulutlu, yarın akşam saatlerinden cuma gününe kadar yağmurlu, diğer günler ise parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı ise, iç kesimler ve sahillerde 13-16 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, güney ve batıdan orta kuvvette esecek.