Soğuk havalarda bunu kesinlikle yapmayın! Kalp krizi riski taşıyor
Küçük büyük ayırt etmeden hemen herkeste görülebilen kalp krizi hakkında konuşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Tetik, kalp krizine soğuk havalarda dikkat edilmesi gerektiğine değinerek önemli açıklamarda bulundu.
Soğuk havalarda sıcak havalara göre kalp krizi riskinin yüzde 30 oranında arttığını söyleyen Dr. Ömer Tetik, kış aylarında kesinlikle yapılmaması gereken bir olayı açıkladı.
01 Şubat 2019 Cuma 17:46
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