Soğuk havalarda göğüs ağrısı niçin artar?

Kış mevsimiyle birlikte soğuyan havanın sebep olabileceği sağlık risklerinin farkında olmak iyi bir tedbirdir. Soğuk hava, kalp hızı ve kan basıncının yükselmesine sebep olur. Kalp soğuk havalarda vücudu sıcak tutmak amacıyla daha fazla çalışır. Buna ek olarak soğuk havanın kanda yarattığı değişiklikler kan pıhtısı oluşma riskini yükselterek kalp krizi ve felç riskini yüksek oranda artırır.

Kış aylarında kalp sağlığı için ne yapılır?

- Bu havalarda geçerli bir sebep olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır.

- Soğuk havalarda egzersiz yapılacaksa kapalı mekanlar tercih edilmelidir.

- Aşırı rüzgarlı havalarda, uzun süren yürüyüşlerden kaçınılmalıdır.

- Grip ve zatürre aşıları düzenli bir şekilde yaptırılmalıdır.

- Kış aylarında ağır yemekler tüketilmemelidir.

- Boyun bölgesi ve göğsü örtecek şekilde kıyafetler tercih edilmelidir.

- Kalp hastalarının önemli bir kısmında uyku sorunu bulunduğundan, uzun kış gecelerinde aşırı miktarda kahve ve çay tüketiminden kaçınılmalıdır.

- Kalp hastaları, yeterli miktarda sıvı almaya özen gösterilmelidir.

Kalp sağlığını koruyan besinleri tüketin!

- Balık: Omega 3 deposu olan balık kalp hastalarına sıklıkla önerilmektedir. Öğünlerinize ekleyeceğiniz balık, kış mevsiminde kalp sağlığınızın koruyucu olabilir.

- Ceviz: Kalp sağlığı için mucizevi bir besin olan ceviz aynı zamanda güçlü bir besin kaynağıdır.

- Avokado: Avakado içeriğinde bulunan E vitamini, potasyum, K vitamini ve mineraller sayesinde kalbin düzenli çalışmasında faydalı bir meyvedir

- Keten tohumu: Zengin bir omega- 3 ve potasyum kaynağı olan keten tohumu kalp ve damar hastalıklarını önler.

- Ispanak: A ve K vitamini, demir, magnezyum içeren ıspanak kalp sağlığı açısından yararı bol olan bir yeşilliktir.

- Tam tahıllı gıdalar: Kalp sağlığı için mühim şeylerden birisi de vücudun ihtiyaç duyduğu lifi karşılamasıdır. Yüksek oranda vitamin, mineral ve lif içeren tam tahıllar sayesinde hem kolesterolü dengeleyebilir hem de kalp ritmini düzenleyebilirsiniz. Kalp sağlığı için tam tahıllı gıdalar önerilmektedir.

Peki tam tahıllı gıdalar nelerdir? Amarant, arpa, kara buğday, bulgur, mısır, yulaf, kinoa, pirinç ve çavdar tam tahıllı gıdalar arasında yer almaktadır.